EV खरीदारों के लिए खुशखबरी, बजट में आई Mahindra XUV 3XO EV, कीमत सिर्फ इतनी

महिंद्रा ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Mahindra XUV 3XO EV लॉन्च कर दी है. ये SUV उन ग्राहकों के लिए लाई गई है जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं और ज्यादा बजट खर्च नहीं करना चाहते. XUV 3XO EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख रखी गई है और यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है. यह महिंद्रा की लाइन-अप में अब XUV400 की जगह लेगी, क्योंकि यह उससे ज्यादा किफायती और शहर के इस्तेमाल के लिए बेहतर मानी जा रही है.

डिजाइन में मामूली बदलाव

Mahindra XUV 3XO EV को पेट्रोल और डीजल वर्जन वाले प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया गया है, इसलिए इसके डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं. हालांकि, इसे इलेक्ट्रिक लुक देने के लिए कुछ खास टच जरूर दिए गए हैं. सामने की ग्रिल में गोल्ड कलर इंसर्ट, नए 17-इंच अलॉय व्हील, साइड में EV बैज और बाईं ओर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. बाहर कुछ लाल रंग के एक्सेंट भी मिलते हैं, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग पहचान देते हैं.

फीचर्स में कोई कमी नहीं

फीचर्स के मामले में XUV 3XO EV काफी दमदार है. इसमें लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग असिस्ट और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 7-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है. टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में यह SUV अपनी कीमत के हिसाब से अच्छा पैकेज देती है.

बैटरी, पावर और रेंज

Mahindra XUV 3XO EV में 39.4 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है. यह मोटर 147 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी के अनुसार, इसकी रियल वर्ल्ड रेंज करीब 285 किलोमीटर है. हालांकि, यह रेंज कुछ ग्राहकों को थोड़ी कम लग सकती है, खासकर Tata Nexon EV और MG Windsor EV के मुकाबले. इसमें 7.2 kW का होम चार्जर ऑप्शनल तौर पर मिलेगा.

डिलीवरी और मुकाबला

Mahindra XUV 3XO EV की डिलीवरी 23 फरवरी 2026 से शुरू होगी. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Tata Nexon EV और MG Windsor जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. Mahindra XUV 3XO EV उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो कम कीमत में भरोसेमंद ब्रांड की इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं.

