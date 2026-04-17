ऑफ-रोडिंग का नया दौर: Mahindra और MG की नई 4x4 SUVs जल्द होगी लॉन्च, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं और खासतौर पर 4x4 या AWD सिस्टम चाहते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए शानदार रहने वाला है. भारत में Mahindra, MG और Tata जैसी कंपनियां अपनी नई SUV लॉन्च करने जा रही हैं, जिनमें दमदार ऑफ-रोडिंग क्षमता और मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे. ये SUV सिर्फ पावरफुल ही नहीं होंगी, बल्कि स्टाइल और टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे होंगी. खास बात यह है कि इनमें अलग-अलग बजट के विकल्प मौजूद होंगे, जिससे हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ न कुछ खास मिलेगा.

Mahindra Thar Facelift 4x4

Mahindra अपनी पॉपुलर Thar का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द ही लॉन्च करने वाली है. इस नए मॉडल में डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर इसका फ्रंट लुक Thar Roxx जैसा हो सकता है. इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जो इसे और आकर्षक बनाएंगे. हालांकि, इसके इंजन और 4x4 सिस्टम में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे. इसकी कीमत लगभग 15 लाख से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जो इसे ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के लिए एक शानदार विकल्प बनाती है.

Mahindra Scorpio-N Facelift 4x4

Mahindra Scorpio-N का फेसलिफ्ट वर्जन भी जल्द लॉन्च होने वाला है. इसमें अपडेटेड डिजाइन के साथ कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. इसमें कंपनी का 4XPLOR 4x4 सिस्टम मिलेगा, जो अलग-अलग टेरेन जैसे बर्फ, रेत और कीचड़ में बेहतर परफॉर्मेंस देता है. इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 172 बीएचपी पावर और 400 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ ही इसमें ADAS, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और बड़ी स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसकी कीमत लगभग 13.80 लाख से 24.80 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

MG Majestor 4x4

MG की नई Majestor SUV भी इस महीने April के आखिर में लॉन्च हो सकती है. यह एक प्रीमियम SUV होगी, जिसकी कीमत 45 से 50 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. इसमें 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जो 215 बीएचपी पावर और 478 एनएम टॉर्क देगा. इस SUV में 4x4 सिस्टम के साथ ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक और 10 टेरेन मोड्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा इसमें क्रॉल कंट्रोल भी दिया जाएगा, जिससे खराब रास्तों पर चलाना आसान हो जाएगा. यह SUV खासतौर पर ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के लिए बनाई गई है.

Tata Sierra.ev AWD

Tata Motors अपनी Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करने जा रही है, जो AWD सिस्टम के साथ आएगा. इसमें ड्यूल मोटर सेटअप मिलेगा, जिससे इसकी परफॉर्मेंस काफी दमदार होगी. इस SUV में 65 से 75 kWh की बैटरी दी जा सकती है, जो 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे. इसकी कीमत लगभग 18 लाख से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

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