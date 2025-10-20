हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोKL Rahul ने खरीदा चलता-फिरता होटल! लग्जरी इलेक्ट्रिक कार देती है इतनी रेंज, जानिए कीमत

KL Rahul ने खरीदा चलता-फिरता होटल! लग्जरी इलेक्ट्रिक कार देती है इतनी रेंज, जानिए कीमत

KL Rahul Electric MPV: इस लग्जरी कार में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे किसी 5-स्टार होटल के प्राइवेट लाउंज जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. आइए गाड़ी की कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर KL राहुल ने MG M9 Electric MPV खरीदी है. के एल राहुल इस मॉडल को खरीदने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में KL राहुल को अपनी नई कार की डिलीवरी लेते हुए देखा गया. आइए जानते हैं कि इस कार के फीचर्स कैसे हैं और गाड़ी की कीमत कितनी है? 

कितनी है KL राहुल की गाड़ी की कीमत? 

भारत में MG M9 Electric MPV को केवल एक ही टॉप वेरिएंट-Presidential Limo में लॉन्च किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 69.90 लाख है, जो इसे भारत की सबसे प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक MPVs में से एक बनाती है.

कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस? 

MG M9 Electric MPV में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 245 PS की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करती है. इसमें लगी 90 kWh की बैटरी कार को शानदार 548 किलोमीटर की रेंज देती है. सिंगल चार्ज पर बिना रुके लंबी दूरी तय की जा सकती है. ये कार Vehicle-to-Vehicle (V2V) और Vehicle-to-Load (V2L) टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जिससे इससे दूसरी गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज की जा सकती हैं. 

गाड़ी का कैसा है इंटीरियर? 

MG M9 का केबिन इतना प्रीमियम है कि इसे देखकर कोई भी कहेगा,“ये सिर्फ कार नहीं, बल्कि चलता-फिरता बिजनेस क्लास लाउंज है.” इसका इंटीरियर Cognac और Black ड्यूल टोन थीम में तैयार किया गया है, जिसे ब्रश्ड एल्युमिनियम और वुड फिनिश से सजाया गया है. इसमें दी गई कैप्टन सीट्स 16-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ आती हैं. सीट्स को पूरी तरह रीक्लाइन मोड में बदला जा सकता है, जिससे लंबी जर्नी बेहद आरामदायक हो जाती हैं.

MG M9 Electric MPV में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे किसी 5-स्टार होटल के प्राइवेट लाउंज जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. इसमें 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 12.23-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 360° कैमरा, लेवल-2 ADAS, रियर पैसेंजर डिस्प्ले, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं.
सेलेब्रिटीज की नई पसंद बनती MG M9

ये भी पढ़ें:-

नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई Suzuki Jimny, अब मिलेंगे बेहतर सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर 

Published at : 20 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
KL Rahul Electric MPV KL RAHUL MG M9 Electric MPV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
हेल्थ
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
यूटिलिटी
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget