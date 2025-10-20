KL Rahul ने खरीदा चलता-फिरता होटल! लग्जरी इलेक्ट्रिक कार देती है इतनी रेंज, जानिए कीमत

हाल ही में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर KL राहुल ने MG M9 Electric MPV खरीदी है. के एल राहुल इस मॉडल को खरीदने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में KL राहुल को अपनी नई कार की डिलीवरी लेते हुए देखा गया. आइए जानते हैं कि इस कार के फीचर्स कैसे हैं और गाड़ी की कीमत कितनी है?

कितनी है KL राहुल की गाड़ी की कीमत?

भारत में MG M9 Electric MPV को केवल एक ही टॉप वेरिएंट-Presidential Limo में लॉन्च किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 69.90 लाख है, जो इसे भारत की सबसे प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक MPVs में से एक बनाती है.

कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस?

MG M9 Electric MPV में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 245 PS की पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करती है. इसमें लगी 90 kWh की बैटरी कार को शानदार 548 किलोमीटर की रेंज देती है. सिंगल चार्ज पर बिना रुके लंबी दूरी तय की जा सकती है. ये कार Vehicle-to-Vehicle (V2V) और Vehicle-to-Load (V2L) टेक्नोलॉजी से भी लैस है, जिससे इससे दूसरी गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज की जा सकती हैं.

गाड़ी का कैसा है इंटीरियर?

MG M9 का केबिन इतना प्रीमियम है कि इसे देखकर कोई भी कहेगा,“ये सिर्फ कार नहीं, बल्कि चलता-फिरता बिजनेस क्लास लाउंज है.” इसका इंटीरियर Cognac और Black ड्यूल टोन थीम में तैयार किया गया है, जिसे ब्रश्ड एल्युमिनियम और वुड फिनिश से सजाया गया है. इसमें दी गई कैप्टन सीट्स 16-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ आती हैं. सीट्स को पूरी तरह रीक्लाइन मोड में बदला जा सकता है, जिससे लंबी जर्नी बेहद आरामदायक हो जाती हैं.

MG M9 Electric MPV में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे किसी 5-स्टार होटल के प्राइवेट लाउंज जैसा एक्सपीरियंस देते हैं. इसमें 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 12.23-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 360° कैमरा, लेवल-2 ADAS, रियर पैसेंजर डिस्प्ले, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

सेलेब्रिटीज की नई पसंद बनती MG M9

