GST कट और त्योहारों का दिखा असर! October में जमकर बिकी गाड़ियां, Auto सेक्टर ने बनाया रिकॉर्ड

अक्टूबर 2025 भारत के ऑटो Sector के लिए बेहद खास महीना साबित हुआ. इस महीने यात्री वाहन, दोपहिया और तिपहिया-सभी सेगमेंट में रिकॉर्डतोड़ बिक्री देखने को मिली. लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब तीनों वर्गों में एक साथ इतनी बड़ी ग्रोथ दर्ज हुई. इसकी सबसे बड़ी वजह GST कटौती रही, इसके साथ दिवाली, नवरात्र और धनतेरस जैसे त्योहारों ने भी बाजार की मांग को और मजबूत किया, जिससे सप्लाई और रिटेल, दोनों में तेज उछाल देखने को मिला.

पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

SIAM (सियाम) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया. इस महीने PV सेल 17% बढ़कर 4,60,739 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 3,93,238 यूनिट था. SUVs की बढ़ती पॉपुलेरिटी, नई कारों के लगातार लॉन्च और आसान EMI विकल्पों ने इस बढ़त को और तेज किया. शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में कारों की मांग मजबूत बनी रही और पहली बार डीलरों को इतनी बड़ी संख्या में सप्लाई भेजी गई.

Two Wheelers में स्कूटरों का जलवा

दोपहिया वाहनों के सेगमेंट में भी बेहतर Growth दर्ज की गई. कुल दोपहिया सप्लाई 2% बढ़कर 22,10,727 यूनिट पहुंची. इसमें सबसे बड़ा योगदान स्कूटर्स का रहा, जिनकी बिक्री 14% बढ़कर 8,24,003 यूनिट हो गई. यह एक लाख यूनिट से भी ज्यादा की Growth है, जो इस बात का संकेत है कि शहरी क्षेत्रों में स्कूटरों की मांग लगातार बढ़ रही है. चलाने में आसान, फीचर लैस और बेहतर माइलेज वाले स्कूटर युवाओं और महिलाओं के बीच लगातार पॉपुलर हो रहे हैं.

मोटरसाइकिल सेगमेंट पड़ा कमजोर

मोटरसाइकिल सेगमेंट में इस बार हल्की गिरावट देखने को मिली. इसकी बिक्री 4% घटकर 13,35,468 यूनिट रही. यह कमी खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में धीमी मांग का संकेत देती है. हालांकि, Two, Three और इलेक्ट्रिक Three -व्हीलर बाजार ने उद्योग को मजबूती दी. इस सेगमेंट की बिक्री 6% बढ़कर 81,288 यूनिट तक पहुंच गई.

SIAM का बयान

SIAM के महानिदेशक राजेश मेनन के अनुसार, अक्टूबर 2025 भारत के ऑटो उद्योग के इतिहास में सप्लाई के मामले में अब तक का सबसे शानदार महीना रहा. उन्होंने बताया कि इस तेजी की दो मुख्य वजहें थीं—पहला, त्योहारों का सीजन जिसने खरीदारी को तेज किया, और दूसरा, GST दरों में कमी, जिससे वाहनों की कीमतें कम हो गईं और ग्राहकों के लिए खरीदना आसान हो गया.

