भारतीय बाजार में सब-4 मीटर SUV सेगमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है और फिलहाल नई Hyundai Venue और Renault Kiger दोनों गाड़ियां चर्चा में हैं. जहां Hyundai ने Venue को नए जनरेशन अपडेट के साथ पेश किया है, वहीं Renault ने Kiger को फेसलिफ्ट मॉडल के रूप में लॉन्च किया है. दोनों SUVs डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में दमदार हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनमें से कौन सी SUV आपके लिए बेहतर साबित होगी.

फीचर्स तुलना

नई Hyundai Venue को कई प्रीमियम अपडेट्स के साथ पेश किया गया है. इसके एक्सटीरियर में ट्विन हॉर्न LED DRLs, क्वाड बीम LED हेडलैंप्स और होराइजन LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो इसे मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं. इंटीरियर की बात करें तो Venue का केबिन काफी लग्जरी फील देता है. इसमें डुअल 12.3-इंच कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स, विंडो सनशेड और मून-व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. इसके अलावा कॉफी-टेबल सेंटर कंसोल, D-कट स्टीयरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट के साथ इसका इंटीरियर काफी अपमार्केट लगता है.





Renault Kiger भी अपने सेगमेंट में अच्छे फीचर्स के साथ आती है. इसमें LED हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स, और 16-इंच अलॉय व्हील्स के साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. इंटीरियर में 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा और TPMS जैसे फीचर्स मौजूद हैं. Venue ज्यादा लग्जरी SUV का फील देती है, जबकि Kiger अपने स्मार्ट और प्रैक्टिकल फीचर्स से युवा खरीदारों को लुभाती है.

इंजन और परफॉरमेंस

Hyundai Venue में दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. पहला1.2-लीटर MPI इंजन जो 82 HP पावर और 114.7 Nm टॉर्क देता है और दूसरा 1.0-लीटर टर्बो इंजन, जो ज्यादा डायनेमिक परफॉरमेंस देता है. Venue का इंजन स्मूथ ड्राइव और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. वहीं, Renault Kiger में 1.0-लीटर नैचुरल एस्पिरेटेड इंजन (72 PS) और 1.0-लीटर टर्बो इंजन (100 PS, 160 Nm) दिए गए हैं. इसका टर्बो इंजन मैनुअल, AMT और CVT -तीनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है, जिससे यह सिटी और हाइवे दोनों के लिए वर्सेटाइल साबित होती है. Venue का टर्बो इंजन ज्यादा रिफाइंड है, जबकि Kiger ज्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी परफॉरमेंस देती है.

कीमत और माइलेज

नई Hyundai Venue की कीमत 7.89 लाख से 15.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक है, जबकि Renault Kiger 5.76 लाख से 10.34 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच उपलब्ध है. माइलेज के मामले में Kiger आगे है -इसका टर्बो CVT वर्जन करीब 20 kmpl देता है, जबकि Venue के 1.2L इंजन का माइलेज लगभग 17.5–18 kmpl है. मेंटेनेंस के मामले में Kiger किफायती है और छोटे शहरों में भी बेहतर ओनरशिप अनुभव देती है. वहीं Venue ब्रांड वैल्यू, प्रीमियम फील और मजबूत सर्विस नेटवर्क के कारण थोड़ा महंगा होते हुए भी बेहतर भरोसेमंद विकल्प बन जाती है. कुल मिलाकर, अगर आप लग्जरी फीचर्स और टेक्नोलॉजी चाहते हैं तो Hyundai Venue बेहतर विकल्प है, जबकि सीमित बजट में एक स्मार्ट और फुल-पैकेज SUV चाहिए तो Renault Kiger ज्यादा समझदारी भरी खरीद साबित होगी.

यह भी पढ़ें

Wagon R से लेकर Hyundai Exter: ये हैं 10 लाख रुपए से कम में टॉप माइलेज वाली कारें, देखें लिस्ट