हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Venue को टक्कर देने आ रही हैं 5 नई SUVs, फीचर्स में होंगी और भी एडवांस, देखें लिस्ट

Hyundai Venue को टक्कर देने आ रही हैं 5 नई SUVs, फीचर्स में होंगी और भी एडवांस, देखें लिस्ट

2025 Hyundai Venue लॉन्च हो चुकी है और अब इसका मुकाबला Tata Nexon, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO, Kia Syros और Skoda Kylaq जैसी SUVs से होगा.आइए इनकी कीमत, फीचर्स और खासियत जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट SUV Hyundai Venue अब अपने नए जनरेशन अपडेट के साथ लॉन्च हो चुकी है. कंपनी ने 2025 Venue की शुरुआती कीमत 7.90 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है, जो 31 दिसंबर 2025 तक मान्य रहेगी. इस बार Hyundai ने सिर्फ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन वाले HX2, HX4 और HX5 वेरिएंट्स की कीमत जारी की है, जबकि डीजल और Venue N Line वर्ज़न की कीमतें जल्द घोषित की जाएंगी.

  • नई Hyundai Venue अब भारतीय बाजार की पांच पॉपुलर SUVs-Tata Nexon, Maruti Brezza, Mahindra XUV 3XO, Kia Syros और Skoda Kylaq से सीधी टक्कर लेगी. आइए जानते हैं, इनमें से कौन सी SUV Venue के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है.

Maruti Suzuki Brezza

  • Maruti Suzuki Brezza लंबे समय से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV रही है. इसकी खासियत है बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस. Brezza में 6 एयरबैग, ESP, 360° कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, और 9-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं. पेट्रोल और CNG दोनों इंजन ऑप्शन में आने वाली Brezza 8.25 लाख से शुरू होती है. अपने भरोसेमंद ब्रांड और मजबूत सर्विस नेटवर्क की वजह से यह Venue को कड़ी टक्कर दे सकती है.

Skoda Kylaq

  • Skoda की नई SUV Kylaq अपने आधुनिक डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर की वजह से Venue से मुकाबले में आगे नजर आती है. 7.54 लाख से शुरू होने वाली यह SUV 17-इंच अलॉय व्हील्स, बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स के साथ आती है. इसका Modern-Solid डिजाइन और यूरोपियन फिनिश इसे स्टाइल और क्वालिटी के मामले में Venue से ऊपर रखता है.

Kia Syros

  • Kia की नई SUV Syros को Sonet और Seltos के बीच पोजिशन किया गया है. इसका डिजाइन युवाओं को आकर्षित करने वाला है और फीचर्स के मामले में यह बेहद एडवांस है. 8.67 लाख से शुरू होने वाली Syros में 30-इंच ड्यूल स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और 360° कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके इंटीरियर की प्रीमियम क्वालिटी और हाई-टेक सिस्टम Venue के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे.

Tata Nexon

  • Tata Nexon भारत की सबसे सुरक्षित SUVs में से एक है, जिसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसका नया मॉडल 1.2L पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के साथ आता है, जिसमें मैनुअल, AMT और DCT गियरबॉक्स के ऑप्शन हैं. 7.32 लाख से शुरू होने वाली Nexon में 360° कैमरा, डिजिटल डिस्प्ले और वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं. इसकी मजबूत बॉडी और दमदार परफॉर्मेंस Venue के लिए कड़ी चुनौती है.

Mahindra XUV 3XO

  • Mahindra ने XUV300 को नया नाम और अपग्रेड देकर XUV 3XO के रूप में पेश किया है. यह SUV अब पहले से ज्यादा एडवांस और तकनीकी रूप से बेहतर बन चुकी है. 7.28 लाख से शुरू होने वाली XUV 3XO में दो 10.25-इंच डिस्प्ले, लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग और 360° कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. स्मार्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत सेफ्टी पैकेज के साथ यह Venue को फीचर-वाइज कड़ी टक्कर देती है. नई Hyundai Venue के सामने इन पांच SUVs का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा. जहां Brezza भरोसेमंद विकल्प है, वहीं Nexon और XUV 3XO सुरक्षा और परफॉर्मेंस में आगे हैं. Syros और Kylaq अपने प्रीमियम फीचर्स से Venue की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हैं. 

Published at : 07 Nov 2025 05:14 PM (IST)
Maruti Brezza Tata Nexon - Hyundai Venue 2025 Hyundai Venue Vs Rivals
