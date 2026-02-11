हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हुंडई ला रही Tata Punch EV की टक्कर की नई छोटी इलेक्ट्रिक कार, जानें रेंज और फीचर्स

हुंडई भारत में Tata Punch EV को टक्कर देने के लिए एक नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV लाने की तैयारी कर रही है. आइए इसकी रेंज, बैटरी, फीचर्स और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Feb 2026 09:29 AM (IST)
हुंडई भारतीय बाजार के लिए एक नई छोटी इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी रही है, जो सीधे तौर पर Tata Punch EV को टक्कर देगी. कंपनी ने अपने इन्वेस्टर डे 2025 में बताया था कि यह नई इलेक्ट्रिक SUV खासतौर पर भारत के ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाएगी. यह कार पूरी तरह मेड-इन-इंडिया होगी और इसे तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर स्थित हुंडई प्लांट में तैयार किया जाएगा. कंपनी इस कार को 2027 तक भारतीय बाजार में उतार सकती है. ग्लोबल मार्केट में हुंडई इस कार को Inster नाम से बेचती है और भारत में भी इसका डिजाइन काफी हद तक इसी जैसा हो सकता है. इस प्रोजेक्ट का कोडनेम HE1i बताया जा रहा है.

साइज और डिजाइन में कैसी होगी ये SUV?

हुंडई Inster EV की लंबाई 3825mm, चौड़ाई 1610mm और ऊंचाई 1575mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2580mm का है. भारत में आने वाली नई इलेक्ट्रिक कार का साइज भी लगभग इतना ही रहने की उम्मीद है. तुलना करें तो Tata Punch की लंबाई 3857mm है. यानी साइज के मामले में दोनों कारें काफी करीब होंगी. इसका कॉम्पैक्ट SUV लुक शहरी ग्राहकों को काफी पसंद आ सकता है.

दो बैटरी ऑप्शन और दमदार रेंज

हुंडई ने अभी इसके पूरे स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि इस EV में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे. यूरोप में Inster EV 42kWh और 49kWh बैटरी के साथ आती है. स्टैंडर्ड बैटरी में करीब 300 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन में 355 किलोमीटर तक चलने का दावा किया गया है. स्टैंडर्ड वर्जन में 97bhp की मोटर मिलती है और लॉन्ग रेंज वर्जन में 115bhp की ज्यादा ताकतवर मोटर दी जाती है.

फीचर्स में भी होगी काफी आगे?

फीचर्स की बात करें तो इस कार में 10.25-इंच की दो बड़ी स्क्रीन, OTA अपडेट वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेवल 2 ADAS, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं. साथ ही इसमें स्लाइड और रीक्लाइन होने वाली रियर सीटें भी दी जा सकती हैं, जो इसे और ज्यादा प्रीमियम बनाएंगी.

Published at : 11 Feb 2026 09:29 AM (IST)
Hyundai Small Electric Car Hyundai Punch EV Rival Hyundai Inster EV India Hyundai New Electric SUV
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

