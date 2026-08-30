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हिंदी न्यूज़ऑटोदिवाली पर Hyundai पेश करने जा रही शानदार SUV, क्यों होगी खास?

दिवाली पर Hyundai पेश करने जा रही शानदार SUV, क्यों होगी खास?

इस SUV की सबसे खास बात इसका CNG वर्जन हो सकता है. यह हुंडई की पहली ऐसी कार बन सकती है जिसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होने के बावजूद कंपनी-फिटेड CNG का ऑप्शन दिया जाएगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Aug 2026 10:32 AM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में मिड-साइज SUV की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपने SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी आने वाले समय में कई नई SUV भारतीय बाजार में उतारने वाली है. इनमें एक नई मिड-साइज SUV भी शामिल है, जिसे खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. यह नई SUV 2026 के दिवाली सीजन के आसपास भारतीय बाजार में लॉन्च की जा सकती है।

हुंडई की इस अपकमिंग SUV को फिलहाल कोडनेम BC4i के नाम से जाना जा रहा है. कंपनी इसे अपनी मौजूदा Venue और Creta के बीच के सेगमेंट में पेश करेगी. इसकी लंबाई करीब 4.18 मीटर होने की उम्मीद है. यह SUV हुंडई Bayon के प्लेटफॉर्म के भारतीय वर्जन पर बेस्ड होगी. इसका आकार ऐसा रखा जाएगा कि यह शहर में आसानी से चलाने के लिए सुविधाजनक हो, लेकिन साथ ही ग्राहकों को SUV जैसा ऊंचा और मजबूत लुक भी मिले.

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

  • नई SUV के लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला मिड-साइज SUV सेगमेंट की दूसरी पॉपुलर गाड़ियों से होगा. इनमें Maruti Suzuki Victoris जैसी कारें भी शामिल होंगी. इस तरह हुंडई की कोशिश एक ऐसे मॉडल को पेश करने की है, जो Venue से ज्यादा बड़ी और Creta से थोड़ी छोटी SUV चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित कर सके.

दिवाली पर Hyundai पेश करने जा रही शानदार SUV, क्यों होगी खास?

  • पावरट्रेन की बात करें तो हुंडई की इस नई SUV में कंपनी का 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. यही इंजन मौजूदा Creta में भी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक इसके इंजन और पावर आउटपुट की जानकारी सामने नहीं आई है.
  • इस SUV की सबसे खास बात इसका CNG वर्जन हो सकता है. यह हुंडई की पहली ऐसी कार बन सकती है जिसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होने के बावजूद कंपनी-फिटेड CNG का ऑप्शन दिया जाएगा. CNG मॉडल में बूट स्पेस को ज्यादा प्रभावित होने से बचाने के लिए कंपनी अंडरबॉडी सिलेंडर या ट्विन-सिलेंडर सेटअप का इस्तेमाल कर सकती है.

गाड़ी की सेफ्टी और डिजाइन

  • सेफ्टी के मामले में भी यह नई SUV काफी मॉडर्न हो सकती है. इसमें हुंडई का SmartSense Level-2 ADAS सिस्टम मिलने की उम्मीद है .ADAS यानी Advanced Driver Assistance System ड्राइविंग के दौरान कई तरह की सुविधाएं देता है.
  • इसमें आगे टक्कर की चेतावनी, लेन में गाड़ी को बनाए रखने में मदद, ब्लाइंड-स्पॉट वार्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, हाई-बीम असिस्ट और सेफ-एग्जिट वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.इन फीचर्स का मकसद ड्राइवर को  खतरे के बारे में पहले से अलर्ट करना और दुर्घटना को कम करना है
  • डिजाइन की बात करें तो टेस्टिंग के दौरान सामने आई स्पाई तस्वीरों से नई SUV के डिजाइन को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं. यह SUV ऊंचे और चौड़े बॉक्सी डिजाइन के साथ आ सकती है. इसमें हुंडई की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जिससे इसका लुक मौजूदा मॉडल्स से काफी अलग हो सकता है.
  • कार के आगे और पीछे स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, कनेक्टेड LED लाइट बार, आकर्षक LED DRLs, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और स्पोर्टी बंपर दिए जाने की उम्मीद है. पीछे की तरफ पतली LED टेललाइट्स मिल सकती हैं.कुल मिलाकर इसका डिजाइन मॉडर्न और मस्कुलर रखा जाएगा, जिससे यह खास तौर पर युवा ग्राहकों को आकर्षित कर सके.


दिवाली पर Hyundai पेश करने जा रही शानदार SUV, क्यों होगी खास?

कब की जाएगी लॉन्च?

  • हुंडई भारतीय बाजार में अपने SUV पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी मार्च 2027 तक भारत में तीन नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में है.इनमें नई जनरेशन Creta, एक नई इलेक्ट्रिक SUV और Bayon पर आधारित यह नई मिड-साइज SUV शामिल हैं.
  • ऐसे में हुंडई की नई BC4i SUV कंपनी के लिए काफी खास मॉडल हो सकती है. अगर इसे कम कीमत, CNG ऑप्शन, मॉडर्न डिजाइन और ADAS जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाता है, तो यह भारतीय मिड-साइज SUV सेगमेंट में ग्राहकों के लिए एक नया ऑप्शन बन सकती है.फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत, नाम और सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Aug 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
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