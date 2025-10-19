दिवाली आ गई है और ग्रीन पटाखों के साथ-साथ 'ग्रीन कारों' की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है. अब बाजार में पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं. आइए कुछ बेहतरीन प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं, जो 50 लाख रुपये से कम कीमत में आती है.

एमजी विंडसर प्रो

एमजी विंडसर प्रो एक स्टाइलिश और किफायती इलेक्ट्रिक SUV है. ये स्टैंडर्ड विंडसर से ज्यादा फीचर्स और बेहतर रेंज के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर करीब 449 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें पीछे बैठने के लिए अच्छी जगह है और इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है. इसके टचस्क्रीन कंट्रोल थोड़ा ज्यादा हैं, लेकिन इसका आराम और रेंज इसे एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं.

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, पेट्रोल वर्जन की तरह दिखती है, लेकिन इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहद स्मूद और शांत है. इसमें ज्यादा फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस दी गई है. ये कार चलाने में आसान, आरामदायक और जरूरतों के हिसाब से परफेक्ट है. भले ही इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी और राइड कम्फर्ट इसे एक बढ़िया इलेक्ट्रिक SUV बनाते हैं.

विनफास्ट VF7

विनफास्ट VF7 एक नई और आकर्षक इलेक्ट्रिक SUV है. इसका डिजाइन मॉडर्न है और पीछे की सीटों पर बैठने के लिए काफी जगह मिलती है. ये अपने सेगमेंट में कुछ गाड़ियों से बड़ी है और डुअल-मोटर विकल्प भी देती है, जिससे इसकी पावर बेहतर होती है. हालांकि ब्रांड नया है और फिलहाल डीलरशिप कम हैं, लेकिन अपने फीचर्स और डिजाइन की वजह से VF7 एक दिलचस्प ऑप्शन बन गई है.

महिंद्रा XEV 9e

महिंद्रा XEV 9e एक मजबूत और आरामदायक इलेक्ट्रिक SUV है. इसका लुक स्टाइलिश है और ये शानदार राइड क्वालिटी देती है. इसमें कई मॉडर्न फीचर्स हैं जो इसे प्रैक्टिकल फैमिली कार बनाते हैं. इसका इंटीरियर प्रीमियम फील देता है और तकनीक के मामले में ये कई लग्जरी कारों को टक्कर देती है.

टाटा हैरियर EV

टाटा हैरियर EV, टाटा मोटर्स की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसमें डुअल मोटर सेटअप है, जो बेहतर पावर और ऑफ-रोड क्षमता देता है. इसका लुक दमदार है और सड़क पर इसकी मौजूदगी शानदार लगती है. हैरियर EV न केवल तेज है, बल्कि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस और फीचर्स भी इसे इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद कारों में शामिल करते हैं. बता दें कि इन पांचों इलेक्ट्रिक गाड़ियों में स्टाइल, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है. अगर आप इस दिवाली एक शांत, बेहतर और लग्जरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी कार आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है.

ये भी पढ़ें:- 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर Toyota Hyryder खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल गाड़ियां