हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदिवाली पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं? ये हैं 5 बेस्ट प्रीमियम EV जिनकी कीमत 50 लाख से है कम, देखें लिस्ट

दिवाली पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं? ये हैं 5 बेस्ट प्रीमियम EV जिनकी कीमत 50 लाख से है कम, देखें लिस्ट

दिवाली 2025 में 50 लाख से कम कीमत वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ बिना आवाज के ड्राइव का मजा ले सकते हैं. आइए MG Windsor Pro से लेकर Tata Harrier EV जैसी टॉप EVs के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Oct 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली आ गई है और ग्रीन पटाखों के साथ-साथ 'ग्रीन कारों' की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है. अब बाजार में पहले से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं. आइए कुछ बेहतरीन प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं, जो 50 लाख रुपये से कम कीमत में आती है.

एमजी विंडसर प्रो

  • एमजी विंडसर प्रो एक स्टाइलिश और किफायती इलेक्ट्रिक SUV है. ये स्टैंडर्ड विंडसर से ज्यादा फीचर्स और बेहतर रेंज के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर करीब 449 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें पीछे बैठने के लिए अच्छी जगह है और इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है. इसके टचस्क्रीन कंट्रोल थोड़ा ज्यादा हैं, लेकिन इसका आराम और रेंज इसे एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं.

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

  • हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, पेट्रोल वर्जन की तरह दिखती है, लेकिन इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहद स्मूद और शांत है. इसमें ज्यादा फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस दी गई है. ये कार चलाने में आसान, आरामदायक और जरूरतों के हिसाब से परफेक्ट है. भले ही इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी और राइड कम्फर्ट इसे एक बढ़िया इलेक्ट्रिक SUV बनाते हैं.

विनफास्ट VF7

  • विनफास्ट VF7 एक नई और आकर्षक इलेक्ट्रिक SUV है. इसका डिजाइन मॉडर्न है और पीछे की सीटों पर बैठने के लिए काफी जगह मिलती है. ये अपने सेगमेंट में कुछ गाड़ियों से बड़ी है और डुअल-मोटर विकल्प भी देती है, जिससे इसकी पावर बेहतर होती है. हालांकि ब्रांड नया है और फिलहाल डीलरशिप कम हैं, लेकिन अपने फीचर्स और डिजाइन की वजह से VF7 एक दिलचस्प ऑप्शन बन गई है.

महिंद्रा XEV 9e

  • महिंद्रा XEV 9e एक मजबूत और आरामदायक इलेक्ट्रिक SUV है. इसका लुक स्टाइलिश है और ये शानदार राइड क्वालिटी देती है. इसमें कई मॉडर्न फीचर्स हैं जो इसे प्रैक्टिकल फैमिली कार बनाते हैं. इसका इंटीरियर प्रीमियम फील देता है और तकनीक के मामले में ये कई लग्जरी कारों को टक्कर देती है. 

टाटा हैरियर EV

  • टाटा हैरियर EV, टाटा मोटर्स की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसमें डुअल मोटर सेटअप है, जो बेहतर पावर और ऑफ-रोड क्षमता देता है. इसका लुक दमदार है और सड़क पर इसकी मौजूदगी शानदार लगती है. हैरियर EV न केवल तेज है, बल्कि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस और फीचर्स भी इसे इस सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद कारों में शामिल करते हैं. बता दें कि इन पांचों इलेक्ट्रिक गाड़ियों में स्टाइल, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है. अगर आप इस दिवाली एक शांत, बेहतर और लग्जरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी कार आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है.

ये भी पढ़ें:- 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर Toyota Hyryder खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल गाड़ियां 

Published at : 19 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Electric SUV Tata Harrier EV Hyundai Creta Electric MG Windsor PRO Diwali 2025 Premium Electric Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
Advertisement

वीडियोज

BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
सनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से
सनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget