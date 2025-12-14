Hero MotoCorp के Vida ब्रांड ने भारत में बच्चों के लिए एक खास इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक लॉन्च कर दी है. इसका नाम Vida Dirt.E K3 है और इसे 4 से 10 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह बाइक उन बच्चों के लिए है जिन्हें रफ्तार, एडवेंचर और बाइक चलाने का शौक है. खास बात ये है कि इसमें स्पीड और कंट्रोल पूरी तरह से माता-पिता के हाथ में रहता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा बनी रहती है.

शुरुआती कीमत और इंट्रोडक्ट्री ऑफर

Hero Vida Dirt.E K3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रुपये रखी गई है. यह कीमत सिर्फ पहले 300 ग्राहकों के लिए है. इसके बाद इसकी कीमत बढ़ सकती है. कंपनी ने इस बाइक को पहली बार भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में दिखाया था और बाद में इंटरनेशनल शो में इसका प्रोडक्शन मॉडल पेश किया गया. अब इसे भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है.

हल्की बाइक और बच्चों के हिसाब से डिजाइन

Vida Dirt.E K3 का वजन सिर्फ 22 किलो है, जिससे छोटे बच्चे भी इसे आसानी से संभाल सकते हैं. इसमें तीन तरह की सीट हाइट दी गई है, ताकि बच्चे की लंबाई के हिसाब से बाइक को सेट किया जा सके. जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, बाइक को भी उसी के अनुसार बदला जा सकता है. सीट, हैंडल और व्हील की पोजिशन को एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल में आ सके.

सेफ्टी का रखा गया है पूरा ध्यान

इस इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक में बच्चों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है. इसमें रिमूवेबल फुटपेग्स दिए गए हैं, जिससे बच्चा जरूरत पड़ने पर बाइक को धक्का देकर भी चला सकता है. हैंडल पर सॉफ्ट चेस्ट पैड दिया गया है, ताकि गिरने पर चोट न लगे. इसमें मैग्नेटिक किल स्विच भी है, जो गिरते ही बाइक को बंद कर देता है. फिलहाल इसमें सिर्फ रियर ब्रेक दिया गया है, लेकिन आगे चलकर एक्सेसरी के तौर पर फ्रंट ब्रेक भी लिया जा सकता है.

ऐप कंट्रोल, बैटरी और स्पीड ऑप्शन

Vida Dirt.E K3 में मोबाइल ऐप सपोर्ट दिया गया है. इस ऐप से पैरेंट्स बाइक की स्पीड लिमिट और एक्सेलरेशन कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें 360Wh की रिमूवेबल बैटरी और 500W की मोटर दी गई है. बाइक में तीन राइड मोड मिलते हैं, जिनमें 8 km/h, 17 km/h और 25 km/h की टॉप स्पीड मिलती है. यह बाइक बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक नया और सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आई है.

