GST कट के बाद 4.98 लाख रुपये रह गई Maruti WagonR की कीमत, इन गाड़ियों से होता है मुकाबला

Maruti WagonR में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी इंडिया अपनी कारों पर इस फेस्टिव सीजन कई डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इसके साथ ही लोगों को गाड़ियों पर जीएसटी कटौती का फायदा भी मिल रही है. ऐसे में अब देश की नंबर-1 वैगनआर को भी खरीदना पहले से सस्ता हो गया है. दिवाली के मौके पर वैगनआर पर 75 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इसमें कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज अलाउंस और इंसेंटिव शामिल हैं.

कितनी रह गई Maruti WagonR की कीमत? 

जीएसटी कटौती के बाद Maruti WagonR के LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख 78 हजार 500 रुपये थी. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. ऐसे में अब Maruti WagonR की कीमत 4 लाख 98 हजार 900 रुपये रह गई है. मारुति वैगनआर खासतौर पर Tata Tiago, Citroen C3, Maruti Celerio और मारुति Alto K10 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. 

कैसा है Maruti WagonR का पावरट्रेन? 

Maruti WagonR में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं – 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG. इसका पेट्रोल वर्जन 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन 34.05 Km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिससे यह कार शहर और हाईवे दोनों जगह आराम से चलाई जा सकती है.

गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Maruti WagonR में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से WagonR अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

Published at : 07 Oct 2025 04:05 PM (IST)
