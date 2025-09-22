Maruti Fronx या Hyundai Venue, आज से जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी गाड़ी मिल रही सस्ती?

देशभर में आज यानी 22 सितंबर 2025 से नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है. मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई तक की कई कारें अब पहले से सस्ती हो गई हैं. नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत, 4 मीटर से कम लंबाई वाली 1200 सीसी से कम पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से कम डीजल कारों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगने वाली है.

पहले ये वाहन 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आते थे. वहीं लग्जरी कारें केवल 40 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगी और इन पर कोई सेस नहीं लगेगा. पहले लग्जरी कारों पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 परसेंट सेस लगता था. ऐसे में अगर आप Maruti Fronx या Hyundai Venue में से कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको इन दोनों में से कौन-सी गाड़ी सस्ती मिलने वाली है.

कौन-सी गाड़ी मिलेगी ज्यादा सस्ती?

Maruti Suzuki ने अपनी पॉपुलर SUV Fronx की कीमतों में बड़ी कटौती की है. GST 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स पर औसतन 9.27% से 9.46% तक कीमतें घटा दी हैं. इसका असर ग्राहकों की जेब पर सीधा पड़ा है और अब Fronx पर अधिकतम 1.11 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है. यह बदलाव आज से लागू हो गया है.

Hyundai Venue और क्रेटा हुई इतनी सस्ती

वहीं Hyundai Venue की बात करें तो इस गाड़ी को जीएसटी कटौती का बड़ा फायदा मिला है. पहले इसके पेट्रोल इंजन पर 29% और डीजल पर 31% टैक्स लगता था. अब दोनों ही 18% वाले स्लैब में आ गए हैं. इस वजह से Venue की कीमत 68,000 से 1.32 लाख रुपये तक घट गई है. नई कीमत अब 7.26 लाख से 12.05 लाख रुपये तक है.

इसके अलावा अब हुंडई क्रेटा की शुरुआती कीमत 10.73 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 11.11 लाख रुपये हुआ करती थी. इसके अलावा Hyundai Grand i10 आपको 51 हजार रुपये की कटौती के बाद मिल रही है. अब Grand i10 की शुरुआती कीमत 5.47 लाख रुपये हो गई है. यह गाड़ी पहले 5.99 लाख रुपये में मिलती थी.

