GST कट के बाद Maruti की कौन-सी कार मिल रही सबसे सस्ती? खरीदने से पहले जान लीजिए डिटेल

केंद्र सरकार ने 3 सितंबर 2025 की रात को नए GST स्लैब को मंजूरी दे दी है. इसमें कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. जीएसटी का नया नियम 22 सितंबर से लागू किया जाएगा. इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब कारें पहले से सस्ती हो जाएंगी.

मारुति सुज़ुकी की जिन कारों की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, उनमें सबसे ऊपर S-Presso है, जिसकी कीमत में 1.29 लाख रुपये की कमी देखने को मिली है. इसके बाद Fronx और Brezza की कीमत 1.12 लाख रुपये तक घटाई गई है, जबकि Grand Vitara अब 1.07 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

किस कार पर मिल रही कितनी छूट?

Maruti Suzuki Celerio की कीमत में 94 हजार रुपये की कटौती की गई है तो वहीं WagonR 80 हजार रुपये सस्ती हो गई है. इसके अलावा Swift, Dzire, और Baleno की कीमतों में क्रमशः 84 हजार, 86 हजार और 87 हजार रुपये की कमी आई है. Maruti Invicto की कीमत में 61 हजार रुपये तो जिम्नी की कीमत में 51 हजार रुपये की कटौती हुई है. इसके अलावा Ertiga गाड़ी 46,000 रुपये तक सस्ती हो गई है.

ऐसे में देखा जा सकता है कि Fronx, Brezza, Grand Vitara और S-Presso पर जीएसटी कटौती का सबसे फायदा मिल रहा है और ये डील्स निश्चित रूप से डिमांड और बिक्री दोनों को बढ़ाने वाली है.

गाड़ी खरीदने का अच्छा मौका

इसके अलावा Maruti Jimny और Ertiga की कम कटौती का कारण है कि ये गाड़ियां सरकार की टैक्स छूट की शर्तों पर खरे नहीं उतरते. Jimny छोटी है लेकिन 1.5L इंजन के कारण गाड़ी पर ज्यादा छूट नहीं मिल रही, वहीं Ertiga की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है.

अगर आप मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय हो सकता है क्योंकि गाड़ियों की कीमत पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई हैं.

