हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ इतने हजार रुपये में आती थी आज लाखों में मिलने वाली बुलेट, खुद ही देख लीजिए बिल

सिर्फ इतने हजार रुपये में आती थी आज लाखों में मिलने वाली बुलेट, खुद ही देख लीजिए बिल

Bullet Price in 1986: सोशल मीडिया पर काफी टाइम से एक पुराना बिल काफी वायरल होता आ रहा है, जिसमें बुलेट 350 की कीमत देख आप यकीन नहीं कर पाएंगे. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 01:00 PM (IST)

भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिलता आ रहा है. यही वजह है कि इन बाइक्स की इंडियन मार्केट में खूब डिमांड रहती है. जो लोग बाइक चलाना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छे से रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की अहमियत का पता है. इस कंपनी की बुलेट बाइक की सवारी कई दशकों से लोग करते आ रहे हैं. 

वर्तमान में क्या है रॉयल एनफील्ड बुलेट की कीमत?

क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की 3 से 4 दशक पहले कितनी कीमत हुआ करती थी. सोशल मीडिया पर काफी टाइम से एक पुराना बिल काफी वायरल होता आ रहा है, जिसमें बुलेट 350 की कीमत देख आप यकीन नहीं कर पाएंगे. 

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 मॉडल की वर्तमान कीमत 1 लाख 34 हजार रुपये से शुरू होती है. हालांकि कई शहरों में इसकी कीमत आगे-पीछे हो सकती है. इसके टॉप मॉडल की कीमत तो 2 लाख रुपये से अधिक है. ऑन रोड पहुंचने तक इसके दाम 2 से 2.30 लाख तक हो जाते हैं.

साल 1986 में क्या थी रॉयल एनफील्ड बुलेट की कीमत? 

सोशल मीडिया पर वायरल बिल के मुताबिक, 1986 में बुलेट 350 को 18 हजार 700 रुपये में खरीदा गया था. बताया जा रहा है कि ये बिल झारखंड का है और जिस डीलर से खरीदा गया है उसका नाम संदीप ऑटो दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल इस बिल को देखकर लोग काफी हैरान हैं. 

Image

Royal Enfield Bullet 350 का इंजन 

समय के साथ रॉयल एनफील्ड के डिजाइन में खासा बदलाव देखने को मिला है. वक्त के साथ-साथ ही यह बाइक और ज्यादा स्टाइलिश हो गई है. मौजूदा समय के हिसाब से इस बाइक में फीचर्स भी नए डाले गए हैं, जिसमें आपको सेल्फ स्टार्ट समेत कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं. 

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन लगा है. बाइक में लगे इस इंजन से 6,100 rpm पर 20.2 bhp की पावर मिलती है और 4,000 rpm पर 27 Nm का टॉर्क मिलता है. इस मोटरसाइकिल के इंजन के साथ में 5-स्पीड कॉन्सटेंट मैश गियर बॉक्स भी लगा है.

Published at : 21 Sep 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 350 Bullet Price In 1986
Embed widget