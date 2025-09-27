GST कटौती के बाद Hero Splendor का कौन-सा वेरिएंट मिल रहा सबसे सस्ता? जानें राइवल बाइक्स

भारत में नई GST दरें लागू हो गई हैं, जिसका सीधा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर देखने को मिल रहा है. GST काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाते हुए इसे अब मुख्य रूप से 5% और 18% पर सीमित कर दिया है. इस बदलाव से छोटी कारों, 350cc से कम इंजन वाली Bikes और Scooters की कीमत घट गई हैं. जिसके चलते आम ग्राहकों को अब अपनी पसंदीदा बाइक पहले से सस्ती मिलेगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

जीएसटी कटौती के बाद हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC के दोनों वेरिएंट्स की कीमतों में लगभग 7 हजार रुपये तक की कमी आ गई है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से किफायती हो गई है. सुपर स्प्लेंडर XTEC Disc Brake की नोएडा में एक्स-शोरूम कीमत 82 हजार 305 रुपये हो गई है. इसके अलावा सुपर स्प्लेंडर XTEC Drum ब्रेक OBD2B वेरिएंट की कीमत 78 हजार 618 रुपये एक्स-शोरूम है.

Hero Splendor का इंजन और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

हीरो स्प्लेंडर प्लस का डिजाइन

Hero Splendor Plus का डिजाइन हमेशा से ही सिंपल और क्लासिक रहा है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. नए मॉडल में बेहतर ग्राफिक्स और डुअल-टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे – हेवी ग्रे विद ग्रीन, ब्लैक विद पर्पल और मैट शील्ड गोल्ड. कॉम्पैक्ट बॉडी और हल्के वजन की वजह से यह बाइक शहर और गांव दोनों जगह चलाने के लिए आसान बनती है.

Hero Splendor के फीचर्स

हीरो स्प्लेंडर XTEC एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक है, जो कि मॉडर्न फीचर्स से लैस है. डेली रनिंग के लिए ये बाइक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी डिस्प्ले दिए गए हैं. इसमें मिस्ड कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

भारतीय बाजार में हीरो स्प्लेंडर बाइक होंडा शाइन और बजाज प्लेटिना जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. Hero Splendor Plus का माइलेज कंपनी के अनुसार लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसके मुकाबले, Bajaj Platina 100 का दावा किया गया माइलेज 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर है.

