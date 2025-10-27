हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फुल टैंक पर चलती है 1200 KM, जीएसटी कट के बाद कितनी है Toyota Innova Hycross की कीमत?

फुल टैंक पर चलती है 1200 KM, जीएसटी कट के बाद कितनी है Toyota Innova Hycross की कीमत?

GST Reforms 2025: जीएसटी कटौती के बाद अब गाड़ियां खरीदना पहले से सस्ता हो गया है. ऐसे में अगर आप Toyota Innova Hycross खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Toyota Innova Hycross को अपने विशाल इंटीरियर, शानदार माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जाना जाता है. अब GST 2.0 लागू होने के बाद इसकी कीमतें पहले से कम हो गई हैं, जिससे ये बड़ी फैमिली के लिए और भी बेहतर डील साबित हो रही है. आइए इस गाड़ी की नई कीमत फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या है Toyota Innova Hycross की नई कीमत? 

नई GST दरों के बाद Toyota Innova Hycross की कीमत अब 18.06 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसका टॉप मॉडल ZX(O) हाइब्रिड वेरिएंट 30.83 लाख रुपए तक जाता है. GST 2.0 लागू होने के बाद इसके GX पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में लगभग 1.16 लाख रुपए की कमी आई है. वहीं, जो ग्राहक हाइब्रिड मॉडल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए VX हाइब्रिड वेरिएंट 25.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स? 

Toyota Innova Hycross का इंटीरियर किसी लग्जरी कार जैसा महसूस होता है. इसकी केबिन स्पेस इतनी बड़ी है कि लंबी फैमिली ट्रिप भी आरामदायक बन जाती है. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम Toyota i-CONNECT के साथ दिया गया है, जिसमें वायरलेस Apple CarPlay और वायर्ड Android Auto का सपोर्ट मिलता है. साउंड सिस्टम के लिए इसमें 9-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम और सबवूफर मौजूद है.

सेफ्टी फीचर्स और 5-स्टार रेटिंग

सेफ्टी के मामले में भी Innova Hycross ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. कार में 6 एयरबैग, ABS with EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सभी जरूरी फीचर्स शामिल हैं.

गाड़ी का पावरट्रेन और माइलेज

Toyota Innova Hycross दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. पहला, 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 173 bhp की पावर और 209 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा विकल्प 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड पर चलता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट 16.13 kmpl का माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड वेरिएंट 23.24 kmpl तक की रेंज देता है (ARAI सर्टिफाइड). वहीं, फुल टैंक भरने पर ये कार लगभग 1200 किलोमीटर तक चल सकती है.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की टक्कर बाजार में Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto जैसी गाड़ियों से होती है. ये सभी कारें तीन पंक्तियों वाली प्रीमियम और मल्टी-परपस व्हीकल (MPV) सेगमेंट की मॉडल्स हैं. GST दरें घटने के बाद Mahindra XUV700 की कीमत करीब 1.43 लाख तक और Tata Safari की कीमत लगभग 1.45 लाख तक कम हो गई है. हालांकि, यह छूट हर वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है.

Toyota ने पेश की पावरफुल 'बेबी' लैंड क्रूजर, क्या भारत में होगी लॉन्च? जानिए डिटेल्स 

Published at : 27 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Toyota Innova Hycross GST Reforms 2025 Toyota Innova Hycross Fuel Capacity
