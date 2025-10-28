हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Ertiga से लेकर Renault Triber तक, बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट रहेंगी ये 7-सीटर कारें

Maruti Ertiga से लेकर Renault Triber तक, बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट रहेंगी ये 7-सीटर कारें

Best Family Cars: जीएसटी कटौती के बाद अब गाड़ियां खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. यहां हम आपको कुछ किफायती 7-सीटर के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Oct 2025 04:19 PM (IST)
जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद छोटी कारों के साथ-साथ अब 7-सीटर की कीमतों में भी भारी कमी आई है. इस वजह से MPV और SUV सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है. मारुति अर्टिगा से लेकर टोयोटा इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी पॉपुलर फैमिली कारें अब पहले से सस्ती मिल रही हैं. आइए भारत की टॉप 7-सीटर कारों की नई कीमत के बारे में जानते हैं.

Maruti Ertiga

मारुति अर्टिगा भारत की मोस्ट सेलिंग 7-सीटर बनी हुई है. पहले इसकी कीमत 9,11,500 थी, जो अब घटकर 8,80,000 रुपये हो गई है. टैक्स कटौती की वजह से ग्राहकों को 31,500 यानी 3.46% तक की बचत मिल रही है.

Mahindra Scorpio

महिंद्रा स्कॉर्पियो इस सेगमेंट की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. पुरानी कीमत 13,76,999 थी, जबकि अब यह 12,97,700 में मिल रही है. इस पर 79,299 यानी 5.76% की टैक्स कटौती हुई है.

Toyota Innova

टोयोटा इनोवा लंबे समय से भारत में भरोसेमंद 7-सीटर MPV मानी जाती है. पहले इसकी कीमत 19,09,000 थी, जो अब घटकर 18,05,800 हो गई है. इससे खरीदारों को 1,03,200 यानी 5.41% तक की बचत हो रही है.

Mahindra Bolero

महिंद्रा बोलेरो खासकर गांव और छोटे शहरों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. इसकी पुरानी कीमत 9,70,001 थी, जबकि नई कीमत 8,68,101 है. टैक्स कटौती के बाद इस पर 1,01,900 यानी 10.51% तक की छूट मिल रही है.

Kia Carens

किआ कैरेंस ने थोड़े समय में ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. पहले इसकी कीमत 11,49,900 थी, जबकि अब 11,10,248 में उपलब्ध है. यानी इस पर 39,652 यानी 3.45% की बचत हो रही है.

Mahindra XUV700

महिंद्रा XUV700 अपने एडवांस फीचर्स और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है. पहले इसकी कीमत 14,49,001 थी, जबकि अब यह 13,65,800 में उपलब्ध है. यानी इस पर 83,201 यानी 5.74% की छूट दी जा रही है.

मारुति XL6 

मारुति XL6 उन खरीदारों के लिए है जो अर्टिगा से ज्यादा प्रीमियम लुक चाहते हैं. पुरानी कीमत 11,93,500 थी, जो अब घटकर 11,52,300 हो गई है. इस तरह 41,200 यानी 3.45% की टैक्स कटौती हुई है.

Renault Triber

रेनो ट्राइबर कम बजट वाले ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा 7-सीटर विकल्प है. पहले इसकी कीमत 6,29,995 थी, जो अब घटकर 5,76,300 हो गई है. इस पर 53,695 यानी 8.52% की टैक्स कटौती हुई है.

Tata Safari

टाटा सफारी अपनी मजबूत बनावट और स्टाइलिश SUV लुक के लिए जानी जाती है. इसकी पुरानी कीमत 15,49,990 थी, जबकि नई कीमत 14,66,290 हो गई है. यानी इस पर 83,700 यानी 5.40% तक की छूट मिल रही है.

