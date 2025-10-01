आजादी से पहले इन लग्जरी कारों से सफर करते थे महात्मा गांधी, लिस्ट में ये नाम शामिल

Gandhi Jayanti Special: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए देशभर में कई आंदोलन किए, जिसके लिए वो अलग-अलग जगहों पर जाते थे. गांधी जयंती के मौके पर हम आपको उन कारों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी सवारी कर बापू ने उनका मान बढ़ाया था. इन गाड़ियों से महात्मा गांधी देश के कौने-कौने में आंदोलन करने के लिए जाते हैं. इनमें ज्यादातर गाड़ियां गांधी जी के करीबियों की हुआ करती थीं.

Ford Model A Convertible Car

लिस्ट में पहला नाम 'फोर्ड मॉडल ए' कन्वर्टिबल कार है. 1940 में हुए रामगढ अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने इस कार की सवारी की थी. ये कार रांची के राय साहब लक्ष्मी नारायण की थी, जिन्होंने ने इसे 1927 में खासतौर से अपने लिए मंगवाया था.

पैकार्ड 120

दूसरी लग्जरी कार 'पैकार्ड 120' है. जिसे 1940 में खरीदा गया था. गांधी जी ने सबसे ज्यादा सफर इसी कार से तय करते थे, जिसके मालिक घनश्यामदास बिड़ला थे. जोकि गांधी जी के अच्छे मित्र थे.

Ford Model T

तीसरी कार फोर्ड मॉडल टी है. गांधी जी ने इसकी सवारी 1927 में रायबरेली की सेंट्रल जेल से रिहाई के दौरान की थी. इसे कई बार रैलियों में विंटेज कार के रूप में देखा जा सकता है. हालांकि इस कार के मालिक के बारे में नहीं पता लगाया जा सकता. उसके बाद से ही अब तक इस विंटेज कार को कई बार खरीदा जा चुका है.

Studebaker President

चौथी कार Studebaker President है गांधी जी के कर्नाटक दौरे के समय इस कार का प्रयोग किया गया था, जोकि उस समय का काफी अहम दौरा था. 1926-33 के दौरान बनी ये कार 90 के दशक की मशहूर कारों में से एक थी.

