पहली नौकरी वालों के लिए कौन-सी कारें खरीदना है बेहतर? कीमत सिर्फ 3.69 लाख रुपये से शुरू, जानें
Affordable Cars in 2025: जीएसटी कटौती के बाद अब गाड़ियां खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. इन गाड़ियों में मारुति एस-प्रेसो से लेकर Renault Kwid तक के नाम शामिल हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.
देशभर मे नया GST स्लैब लागू होने के बाद कारो की कीमतों में कटौती आ गई है. इस बदलाव से देश की सबसे सस्ती कारों की लिस्ट में भी बड़ा बदलाव आया है. अब भारत की सबसे सस्ती कार Maruti Alto K10 नहीं बल्कि Maruti S-Presso बन गई है. इसकी कीमत सिर्फ 3.50 लाख से शुरू होती है. आइए जानते हैं कि देश की 5 सबसे सस्ती कारें कौन-सी हैं?
Maruti S-Presso
मारुति एस-प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार है. पहले इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.26 लाख थी, जो अब घटकर 3.49 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को करीब 76,600 का फायदा हुआ है. कीमत में लगभग 18% कटौती के बाद यह बजट सेगमेंट में सबसे डिमांडिंग कार बन चुकी है.
Maruti Alto K10
मारुति ऑल्टो K10 पहले भारत की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गई है. इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 की बचत हो रही है. Alto K10 अब भी अपनी किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से पॉपुलर है.
Renault Kwid
Renault Kwid अब देश की तीसरी सबसे सस्ती कार है. इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत पहले 4.69 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.29 लाख रुपये हो गई है. इसमें लगभग 40,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. SUV जैसी स्टाइलिंग और बजट-फ्रेंडली कीमत इसे एंट्री-लेवल ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बनाती है.
Tata Tiago
Tata Tiago देश की चौथी सबसे सस्ती कार है. पहले इसके XE वैरिएंट की कीमत 4.99 लाख रुपये थी, लेकिन GST कटौती के बाद अब यह 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी ग्राहकों को करीब 42,500 रुपये का फायदा हुआ है. दमदार बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश लुक्स के कारण Tiago इस प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी कार है.
Maruti Celerio
Maruti Celerio भी भारत की सस्ती कारों की लिस्ट में शामिल है. इसके LXI वैरिएंट की कीमत पहले 5.64 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.69 लाख रुपये रह गई है. इसमें ग्राहकों को करीब 94,100 रुपये की बचत मिलती है. यह लगभग 17% की कटौती है, जिससे Celerio और भी किफायती विकल्प बन गई है.
यह भी पढ़ें:-
SUV लवर्स के लिए खुशखबरी! नवंबर में आ रहीं हैं ये दो मिड-साइज एसयूवी, जानिए डिटेल्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL