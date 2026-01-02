बैटरी वाली गाड़ियों ने बनाया नया रिकॉर्ड, TVS बनी सबसे ज्यादा ई-स्कूटर बेचने वाली कंपनी

साल 2025 भारत की इलेक्ट्रिक ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा है. खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है. इस साल भारत में कुल 12.8 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके, जो अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है. इसी दौरान TVS Motor Company ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर बाजार में पहला स्थान हासिल किया है. कंपनी ने साल 2025 में कुल 2,98,967 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं.

TVS ने तोड़ी Ola की बादशाहत

पिछले तीन सालों से इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में Ola Electric सबसे आगे थी, लेकिन 2025 में उसकी लीड खत्म हो गई. Ola की बिक्री में करीब 51 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद कंपनी चौथे नंबर पर खिसक गई. वहीं TVS ने लगातार बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर पहला स्थान हासिल कर लिया. इसके अलावा Bajaj Auto, Ather Energy, Hero MotoCorp और Greaves Electric ने भी सालाना बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बने EV मार्केट की रीढ़

अगर पूरे EV बाजार की बात करें, तो 2025 में भारत में कुल 22.7 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं. इनमें सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का रहा है. स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड मिलाकर करीब 12.8 लाख यूनिट बिके, जो कुल EV बिक्री का लगभग 56 फीसदी है. नवंबर 2025 में पहली बार EV बिक्री ने 20 लाख का आंकड़ा भी पार किया, जो इस सेगमेंट की बढ़ती ताकत को दिखाता है.

पिछले साल से ज्यादा बढ़ी बिक्री

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री 2024 के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा रही है. सितंबर के बाद GST में कटौती से पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोपहिया की कीमतों का फर्क भी कम हुआ है. 2025 में भारत में कुल 2.029 करोड़ दोपहिया बिके, जिनमें इलेक्ट्रिक दोपहिया की हिस्सेदारी 6.30 फीसदी रही, जो पिछले साल से ज्यादा है. हालांकि Ola Electric की कमजोर बिक्री की वजह से बाजार की ग्रोथ और बेहतर हो सकती थी.

क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग?

इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत भले ही पेट्रोल स्कूटर से ज्यादा हो, लेकिन लंबे समय में कम खर्च और मेंटेनेंस का फायदा ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रहा है. शहरी इलाकों के साथ-साथ कस्बों और गांवों में भी इनकी मांग बढ़ रही है. ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी जैसी सेवाओं में इलेक्ट्रिक दोपहिया का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनका रोजाना खर्च काफी कम पड़ता है. यही वजह है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग और बढ़ने की उम्मीद है.

