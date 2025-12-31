कितने करोड़ की Defender से चलते हैं Dulquer Salmaan? फीचर्स से पावर तक जानिए सब

साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके दुलकर सलमान, जिन्हें फैंस प्यार से DQ कहते हैं, सिर्फ शानदार एक्टर ही नहीं बल्कि बड़े कार लवर भी हैं. उनके पास कई महंगी, क्लासिक और लग्जरी गाड़ियां हैं. दुलकर को अक्सर अपनी कार खुद चलाते हुए देखा जाता है. अब उन्होंने अपने कार कलेक्शन में एक और दमदार SUV जोड़ ली है. आइए इस कार की खासियत जानते हैं.

दूसरी Defender बनी नई सवारी

दुलकर सलमान ने अपनी दूसरी Land Rover Defender खरीदी है. इस बार उन्होंने Defender 110 OCTA खरीदी है, जो Defender का सबसे पावरफुल मॉडल है. इसकी भारत में एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.59 करोड़ रुपये है. इस SUV की डिलीवरी कोच्चि में Jaguar Land Rover डीलर मुथूट मोटर्स ने दी.

खास रंग और ‘369’ नंबर का प्यार

दुलकर ने अपनी नई Defender OCTA के लिए Petra Copper रंग चुना है, जो मैट फिनिश में आता है. इसकी छत और पीछे का हिस्सा ब्लैक कलर में है, जो इसे और शानदार बनाता है. एक वीडियो में दुलकर अपनी नई OCTA चलाते दिखे, जिसके पीछे उनकी पहली Defender भी थी. खास बात यह है कि दुलकर और उनके पिता ममूटी को ‘369’ नंबर बहुत पसंद है और उनकी ज्यादातर गाड़ियों में यही नंबर होता है. उम्मीद है कि नई OCTA में भी यही नंबर लगेगा.

Defender OCTA कितनी है पावरफुल?

Defender OCTA में 4.4 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 635hp की पावर देता है. लॉन्च मोड में इसका टॉर्क 800Nm तक पहुंच जाता है. यह SUV सिर्फ 3.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है. इसमें 4WD सिस्टम और शानदार ऑफ-रोड फीचर्स मिलते हैं. OCTA में 319mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़ा सनरूफ, 22-इंच के टायर, दमदार सस्पेंशन और शानदार इंटीरियर मिलता है. अंदर बड़ी टचस्क्रीन, लग्जरी सीट्स, दमदार म्यूजिक सिस्टम और यहां तक कि छोटा फ्रिज भी दिया गया है.

