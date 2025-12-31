एक्सप्लोरर
कितने करोड़ की Defender से चलते हैं Dulquer Salmaan? फीचर्स से पावर तक जानिए सब
दुलकर सलमान की नई Land Rover Defender OCTA पावर, लग्जरी और ऑफ-रोडिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. आइए इनके लग्जरी कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं.
साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके दुलकर सलमान, जिन्हें फैंस प्यार से DQ कहते हैं, सिर्फ शानदार एक्टर ही नहीं बल्कि बड़े कार लवर भी हैं. उनके पास कई महंगी, क्लासिक और लग्जरी गाड़ियां हैं. दुलकर को अक्सर अपनी कार खुद चलाते हुए देखा जाता है. अब उन्होंने अपने कार कलेक्शन में एक और दमदार SUV जोड़ ली है. आइए इस कार की खासियत जानते हैं.
दूसरी Defender बनी नई सवारी
- दुलकर सलमान ने अपनी दूसरी Land Rover Defender खरीदी है. इस बार उन्होंने Defender 110 OCTA खरीदी है, जो Defender का सबसे पावरफुल मॉडल है. इसकी भारत में एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.59 करोड़ रुपये है. इस SUV की डिलीवरी कोच्चि में Jaguar Land Rover डीलर मुथूट मोटर्स ने दी.
खास रंग और ‘369’ नंबर का प्यार
- दुलकर ने अपनी नई Defender OCTA के लिए Petra Copper रंग चुना है, जो मैट फिनिश में आता है. इसकी छत और पीछे का हिस्सा ब्लैक कलर में है, जो इसे और शानदार बनाता है. एक वीडियो में दुलकर अपनी नई OCTA चलाते दिखे, जिसके पीछे उनकी पहली Defender भी थी. खास बात यह है कि दुलकर और उनके पिता ममूटी को ‘369’ नंबर बहुत पसंद है और उनकी ज्यादातर गाड़ियों में यही नंबर होता है. उम्मीद है कि नई OCTA में भी यही नंबर लगेगा.
Defender OCTA कितनी है पावरफुल?
- Defender OCTA में 4.4 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 635hp की पावर देता है. लॉन्च मोड में इसका टॉर्क 800Nm तक पहुंच जाता है. यह SUV सिर्फ 3.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है. इसमें 4WD सिस्टम और शानदार ऑफ-रोड फीचर्स मिलते हैं. OCTA में 319mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़ा सनरूफ, 22-इंच के टायर, दमदार सस्पेंशन और शानदार इंटीरियर मिलता है. अंदर बड़ी टचस्क्रीन, लग्जरी सीट्स, दमदार म्यूजिक सिस्टम और यहां तक कि छोटा फ्रिज भी दिया गया है.
ये भी पढ़ें: Tata Harrier और Safari को पछाड़ मोस्ट-सेलिंग बनी Mahindra Scorpio, जानें सेल्स रिपोर्ट
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL