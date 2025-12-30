Tata Harrier और Safari को पछाड़ मोस्ट-सेलिंग बनी Mahindra Scorpio, जानें सेल्स रिपोर्ट

भारत में मिड साइज SUV सेगमेंट की खूब बिक्री होती है. इस बात का अंदाजा आप नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट से लगा सकते हैं, Mahindra Scorpio N इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है. वहीं कुछ पॉपुलर गाड़ियों की बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली है. आइए पूरी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.

Mahindra Scorpio N बनी लोगों की पहली पसंद

नवंबर 2025 में Mahindra Scorpio और Scorpio N को कुल मिलाकर 15,616 ग्राहकों ने खरीदा है. ये आंकड़ा पिछले साल नवंबर 2024 की तुलना में करीब 23 फीसदी ज्यादा है. मजबूत लुक, दमदार इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के कारण Scorpio N आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. यही वजह है कि यह SUV लगातार बिक्री के मामले में आगे चल रही है.

Mahindra XUV700 की बिक्री में गिरावट

Mahindra XUV700 इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसकी बिक्री में कमी आई है. नवंबर 2025 में इस SUV की 6,176 यूनिट बिकीं. पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 9,100 यूनिट था. यानी सालाना आधार पर लगभग 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद XUV700 अब भी सेगमेंट की मजबूत गाड़ियों में गिनी जाती है.

Tata Harrier और Harrier EV का कैसा है प्रदर्शन?

तीसरे नंबर पर Tata Harrier और Harrier EV रही. नवंबर 2025 में इसे कुल 3,771 ग्राहकों ने खरीदा. खास बात यह है कि इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री करीब 174 प्रतिशत बढ़ी है. इस बढ़त का बड़ा कारण Harrier EV की बढ़ती पॉपुलेरिटी मानी जा रही है.

Tata Safari की बिक्री

Tata Safari बिक्री के मामले में चौथे स्थान पर रही. नवंबर 2025 में इसकी 1,895 यूनिट बिकीं. पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. फैमिली SUV के तौर पर Safari अब भी लोगों को पसंद आ रही है. हाल ही में लॉन्च हुई Mahindra XEV 9e ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है. नवंबर 2025 में इसकी 1,423 यूनिट बिकीं. नई गाड़ी होने के बावजूद इसका टॉप-5 में शामिल होना एक बड़ी बात है. इनके अलावा Hyundai Alcazar की 840 यूनिट, MG Hector की 278 यूनिट और Jeep Compass की 157 यूनिट बिकीं. वहीं Volkswagen Tiguan और Hyundai Tucson की बिक्री काफी कम रही.

