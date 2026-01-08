हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punch को टक्कर देने वाली Nissan Magnite पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानें फीचर्स और नई कीमत

Tata Punch को टक्कर देने वाली Nissan Magnite पर 1.20 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है. आइए इसकी नई कीमत, इंजन, फीचर्स और सेफ्टी डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

जापानी कार कंपनी निसान अपनी पॉपुलर SUV Nissan Magnite पर ग्राहकों को बड़ा फायदा दे रही है. कंपनी ने इस कार पर 1.20 लाख तक के डिस्काउंट और ऑफर्स का ऐलान किया है. हालांकि, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को 22 जनवरी 2026 से पहले Nissan Magnite की बुकिंग करनी होगी. इससे पहले जनवरी 2025 में निसान ने इसकी कीमत में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह ऑफर ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है.

नई कीमत पर कितना पड़ेगा असर?

  • निसान की वेबसाइट पर अभी भी Magnite की शुरुआती कीमत 5.61 लाख (एक्स-शोरूम) दिखाई जा रही है. लेकिन अगर 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है, तो इसकी नई शुरुआती कीमत करीब 5.78 लाख (एक्स-शोरूम) हो सकती है. ऐसे में 1.20 लाख तक के फायदे इस बढ़ी हुई कीमत के असर को काफी हद तक कम कर देते हैं.

किन ऑफर्स का मिल सकता है फायदा?

  • कंपनी ने ऑफर्स की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर, लॉयल्टी बोनस और स्क्रैपेज बोनस शामिल हो सकते हैं. सही और पूरी जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी Nissan डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं.

क्यों है Nissan Magnite एक वैल्यू फॉर मनी SUV?

  • Nissan Magnite को एक बजट फ्रेंडली SUV माना जाता है. इसमें अच्छा केबिन स्पेस, 336 लीटर का बूट स्पेस, दमदार डिजाइन और 205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. यही वजह है कि यह खराब भारतीय सड़कों पर भी आराम से चलती है और Tata Punch जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देती है.

इंजन और माइलेज के विकल्प

  • Nissan Magnite में दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. पहला 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा ज्यादा पावरफुल 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है. इसके साथ ही इसमें फैक्ट्री फिटेड CNG विकल्प भी दिया गया है. गियरबॉक्स के लिए मैनुअल, AMT और CVT का ऑप्शन मिलता है. Nissan Magnite को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

Published at : 08 Jan 2026 01:12 PM (IST)
