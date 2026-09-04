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हिंदी न्यूज़ऑटोगंदी Car पर भी कट सकता है Challan, जानें क्या कहते हैं नियम

गंदी Car पर भी कट सकता है Challan, जानें क्या कहते हैं नियम

गंदी कार लेकर सड़क पर निकलना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. धुंधली नंबर प्लेट और गंदे शीशों पर ट्रैफिक पुलिस काट सकती है बड़ा चालान. जानें क्या हैं नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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कुछ लोगों को गाड़ी खरीदने का शौक होता है लेकिन वही लोग गाड़ी को थोड़ी पुरानी होने के बाद साफ तक नहीं करते हैं. हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कार को हफ्ते तो दूर की बात है महीनों तक साफ नहीं करते हैं. जिसके चलते गाड़ी बहुत ज्यादा ही गंदी हो जाती है.शीशे मिट्टी से भर जाते हैं और नंबर प्लेट भी पूरी तरह से गंदगी से छिप जाता है.

लेकिन अगर आप भी अपनी गंदी कार को ऐसे ही लेकर हाईवे या शहर की सड़कों पर निकल जाते हैं तो थोड़ा संभल जाइए. आपकी यही छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है. ऐसा इस लिए है क्योंकि, ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों का अचानक चालान काट सकती है. चलिए जानतें हैं इस खबर में कि, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी रहने पर चालान कितना कट सकता है और इसके नियम क्या है.

लग सकता है भारी जुर्माना

आपको बता दें कि, जब आप किसी कच्चे रास्ते या बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर पहियों से उछलने वाला कीचड़ पीछे और आगे की नंबर प्लेट पर जमा हो जाता है. जिसके चलते मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के मुताबिक हर गाड़ी की नंबर प्लेट पूरी तरह साफ और पढ़े जाने के स्थिति में होनी चाहिए.

अगर आपकी कार की नंबर प्लेट पर इतनी मिट्टी जम गई है कि उसके अक्षर या नंबर सही से नजर नहीं आ रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस इसे जानबूझकर पहचान छिपाने की श्रेणी में मानती है. इस स्थिति में पुलिस आपका 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का भारी-भरकम चालान काट सकती है.


गंदी Car पर भी कट सकता है Challan, जानें क्या कहते हैं नियम

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बढ़ता है हादसों का खतरा

आपको यह भी बता दें कि, गाड़ी के आगे और पीछे के शीशे और साइड मिरर का साफ होना ड्राइविंग सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होता है. अगर आपकी कार की विंडशील्ड पर बहुत ज्यादा धूल या कीचड़ जमा है और वाइपर चलाने के बाद भी शीशा धुंधला रहता है तो इससे ड्राइवर को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता.

साइड मिरर गंदे होने से पीछे से आ रही गाड़ियों का अंदाजा नहीं लग पाता जिससे अचानक एक्सीडेंट होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. ट्रैफिक नियम के अनुसार खराब विजिबिलिटी के साथ लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस धारा 177 के तहत चालान जारी कर सकती है.


गंदी Car पर भी कट सकता है Challan, जानें क्या कहते हैं नियम

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कीचड़ जमने का जोखिम

वहीं, रात के सफर के दौरान कार की लाइट्स की रोशनी ही ड्राइवर का सबसे बड़ा सहारा होती है. लेकिन जब लंबे समय तक गाड़ी साफ नहीं होती तो हेडलाइट्स, टेललाइट्स और इंडिकेटर्स के शीशों पर गंदगी की परत जम जाती है. इसकी वजह से बल्ब की रोशनी बहुत कम हो जाती है और रात के अंधेरे में दूर से आ रहे दूसरे चालकों को आपकी गाड़ी या आपके द्वारा दिए गए टर्न इंडिकेटर का पता नहीं चल पाता. ट्रैफिक पुलिस इसे सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानती है. लाइट्स का सही से न दिखना असुरक्षित वाहन स्थिति के दायरे में आता है जिसके लिए मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है.

चालान से बचने के आसान उपाय

आपको चालान से बचने के लिए रोज पूरी कार धोने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास समय कम है तो सफर पर निकलने से पहले सिर्फ 2 मिनट का समय निकालें और एक गीले कपड़े से गाड़ी की आगे-पीछे की नंबर प्लेट, दोनों विंडशील्ड, साइड मिरर्स और सभी लाइट्स को अच्छी तरह पोंछ लें.

जबकि इसके अलावा अपनी कार के वाइपर फ्लूइड टैंक में हमेशा पानी और वॉशर लिक्विड भरकर रखें ताकि सफर के दौरान शीशा गंदा होने पर आप तुरंत वाइपर चलाकर उसे साफ कर सकें. आपकी यही छोटी सी सावधानी आपको चालान से बचाएगी और सड़क पर आपका सफर भी सुरक्षित रखेगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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