Bollywood Actor Dharmendra First Car Price: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता की हालत नाजुक है. धर्मेंद्र हमेशा ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन रहे हैं. एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के साथ ही धर्मेंद्र ने अपने लिए एक शानदार कार खरीदी थी. इस कार की खास बात ये है कि धर्मेंद्र ने 65 साल से इस गाड़ी को अपने साथ संभाल कर रखा है और आज भी ये कार न्यू ब्रांडेड गाड़ी लगती है.

धर्मेंद्र ने पहली कार के साथ शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र ने करीब चार साल पहले अपनी पहली कार के साथ वीडियो शेयर की थी. धर्मेंद्र ने उस वीडियो के साथ बताया कि फिएट (Fiat) उनकी पहली कार थी, जिसे उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौर में खरीदा था. धर्मेंद्र ने इस कार को अपनी पसंदीदा गाड़ी बताया. बॉलीवुड सुपरस्टार इस कार के अलावा भी कई लग्जरी कार में घूमते नजर आए हैं. लेकिन Fiat की ये कार उनके जीवन की सबसे पहली कार थी, जिसे उन्होंने खरीदा था और ये कार उन्होंने अपने साथ हमेशा ही संभाल कर रखी.

क्या है धर्मेंद्र की पहली कार की कीमत?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी पहली कार को सोशल मीडिया फ्रेंड्स को दिखाने के साथ ही इस गाड़ी की कीमत के बारे में भी खुलासा किया था. धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्होंने ये कार 1960 में खरीदी थी और उस समय धर्मेंद्र ने ये गाड़ी 18,000 रुपये में खरीदी थी. ही-मैन ने बताया कि उस समय 18,000 रुपये भी बहुत होते थे. धर्मेंद्र ने अभी भी इस कार को बिल्कुल चमचमाती नई कार की तरह रखा. धर्मेंद्र को अपनी पहली कार से कितना प्यार था, इसका अंदाजा इसी बात के लगाया जा सकता है कि वे 65 साल में भी इस साल को खुद से अलग नहीं कर पाए.

