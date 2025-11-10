एक्सप्लोरर
Tata Nexon से लेकर Honda Amaze तक, 15 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये सस्ती ADAS कारें
ADAS Cars In India: भारत में 15 लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली ADAS फीचर वाली कारें Tata Nexon से लेकर Kia Sonet मौजूद हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी कार सबसे किफायती है?
भारत में कारों की सुरक्षा टेक्नोलॉजी तेजी से एडवांस हो रही है. जहां कभी ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसी हाई-टेक फीचर सिर्फ लग्जरी कारों तक सीमित थी, अब वही टेक्नोलॉजी 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों में भी उपलब्ध है. ये फीचर ड्राइवर को सड़क पर सतर्क रखता है, टक्कर की संभावना को कम करता है और ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाता है. भारत में अब कई बड़ी ऑटो कंपनियां अपनी मिड-सेगमेंट कारों में भी ADAS फीचर दे रही हैं, जिससे देश में रोड सेफ्टी को नई दिशा मिल रही है.
Honda Amaze
- भारत में सबसे किफायती ADAS फीचर वाली कार के रूप में Honda Amaze ने अपनी जगह बना ली है. इसकी टॉप वेरिएंट ZX में कंपनी ने “Honda Sensing” टेक्नोलॉजी दी है, जो फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर असिस्ट, और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स के साथ आती है. 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ यह कार मैनुअल और CVT दोनों विकल्पों में मिलती है.
Tata Nexon
- Tata Nexon पहले से ही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है, और अब इसका Fearless+ PS पेट्रोल DCT और Red Dark Edition वेरिएंट लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. इसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन अलर्ट, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. Nexon में 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, और सनरूफ जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. 14 लाख से कम की कीमत में Nexon अब टेक्नोलॉजी और सेफ्टी दोनों के लिहाज से अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस SUV है.
Mahindra XUV 3XO
- महिंद्रा की नई XUV 3XO कंपनी की पहली कॉम्पैक्ट SUV है जिसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है. यह SUV AX5 L और AX7 L वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ऑटो ब्रेकिंग जैसे फीचर्स हैं. XUV 3XO में 1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं.
Honda Elevate
- Honda Elevate कंपनी की एक और SUV है जो “Honda Sensing” ADAS सूट के साथ आती है. इसका ZX वेरिएंट 14.90 लाख की कीमत पर उपलब्ध है और इसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Kia Sonet
- Kia Sonet के GTX+ और X-Line वेरिएंट अब लेवल-1 ADAS टेक्नोलॉजी से लैस हैं. इसमें फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Sonet अपने आकर्षक डिजाइन, वायरलेस चार्जिंग, बोस ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स के कारण युवा ग्राहकों के बीच बेहद पॉपुलर है.
भविष्य में और सस्ती होंगी ADAS कारें
- भारत में अब Maruti, Hyundai और Tata जैसी कंपनियां अपनी आने वाली कारों में भी ADAS टेक्नोलॉजी शामिल करने की योजना बना रही हैं. पहले जो फीचर्स केवल 30 लाख से ऊपर की लग्जरी कारों में मिलते थे, वे अब मिड-सेगमेंट वाहनों में भी दिखने लगे हैं. आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी हर भारतीय खरीदार की पहुंच में होगी, जिससे देश की सड़कों पर सुरक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा.
