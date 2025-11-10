हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Nexon से लेकर Honda Amaze तक, 15 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये सस्ती ADAS कारें

Tata Nexon से लेकर Honda Amaze तक, 15 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये सस्ती ADAS कारें

ADAS Cars In India: भारत में 15 लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली ADAS फीचर वाली कारें Tata Nexon से लेकर Kia Sonet मौजूद हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी कार सबसे किफायती है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में कारों की सुरक्षा टेक्नोलॉजी तेजी से एडवांस हो रही है. जहां कभी ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसी हाई-टेक फीचर सिर्फ लग्जरी कारों तक सीमित थी, अब वही टेक्नोलॉजी 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों में भी उपलब्ध है. ये फीचर ड्राइवर को सड़क पर सतर्क रखता है, टक्कर की संभावना को कम करता है और ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाता है. भारत में अब कई बड़ी ऑटो कंपनियां अपनी मिड-सेगमेंट कारों में भी ADAS फीचर दे रही हैं, जिससे देश में रोड सेफ्टी को नई दिशा मिल रही है.

Honda Amaze 

  • भारत में सबसे किफायती ADAS फीचर वाली कार के रूप में Honda Amaze ने अपनी जगह बना ली है. इसकी टॉप वेरिएंट ZX में कंपनी ने “Honda Sensing” टेक्नोलॉजी दी है, जो फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर असिस्ट, और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स के साथ आती है. 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ यह कार मैनुअल और CVT दोनों विकल्पों में मिलती है. 

Tata Nexon 

  • Tata Nexon पहले से ही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है, और अब इसका Fearless+ PS पेट्रोल DCT और Red Dark Edition वेरिएंट लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. इसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन अलर्ट, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. Nexon में 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, और सनरूफ जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. 14 लाख से कम की कीमत में Nexon अब टेक्नोलॉजी और सेफ्टी दोनों के लिहाज से अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस SUV है.

Mahindra XUV 3XO

  • महिंद्रा की नई XUV 3XO कंपनी की पहली कॉम्पैक्ट SUV है जिसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है. यह SUV AX5 L और AX7 L वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ऑटो ब्रेकिंग जैसे फीचर्स हैं. XUV 3XO में 1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं.

Honda Elevate 

  • Honda Elevate कंपनी की एक और SUV है जो “Honda Sensing” ADAS सूट के साथ आती है. इसका ZX वेरिएंट 14.90 लाख की कीमत पर उपलब्ध है और इसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

Kia Sonet 

  • Kia Sonet के GTX+ और X-Line वेरिएंट अब लेवल-1 ADAS टेक्नोलॉजी से लैस हैं. इसमें फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Sonet अपने आकर्षक डिजाइन, वायरलेस चार्जिंग, बोस ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स के कारण युवा ग्राहकों के बीच बेहद पॉपुलर है.

भविष्य में और सस्ती होंगी ADAS कारें

  • भारत में अब Maruti, Hyundai और Tata जैसी कंपनियां अपनी आने वाली कारों में भी ADAS टेक्नोलॉजी शामिल करने की योजना बना रही हैं. पहले जो फीचर्स केवल 30 लाख से ऊपर की लग्जरी कारों में मिलते थे, वे अब मिड-सेगमेंट वाहनों में भी दिखने लगे हैं. आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी हर भारतीय खरीदार की पहुंच में होगी, जिससे देश की सड़कों पर सुरक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: लॉन्चिंग से पहले Tata Sierra की झलक आई सामने, कीमत से फीचर्स तक पहले ही जानें सब

Published at : 10 Nov 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Honda Amaze Tata Nexon INDIA ADAS Cars Mahindra XUV 3XO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
बॉलीवुड
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
Embed widget