क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें टिप्स

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क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें जरूरी टिप्स

Thermostat Valve: अगर खराब थर्मोस्टेट वाल्व के साथ गाड़ी चलाते रहें तो इंजन का हेड गैस्केट जल सकता है, सिलेंडर हेड टेढ़ा हो सकता है या फिर इंजन पूरी तरह से सीज भी हो सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 21 Apr 2026 06:30 AM (IST)
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अगर आप अपनी गाड़ी को लंबे समय तक सही हालत में रखना चाहते हैं तो सिर्फ बड़े पार्ट्स ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे हिस्सों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है. ऐसा ही गाड़ी का एक अहम पार्ट थर्मोस्टेट वाल्व भी है. यह दिखने में छोटा होता है, लेकिन इंजन के तापमान को कंट्रोल करने में ये बड़ा अहम होता है. अगर यह सही समय पर न खुले या खराब हो जाए तो आपकी गाड़ी का इंजन धीरे-धीरे खराब होने लगता है और कई बार पूरी तरह से बंद भी हो सकता है. 

क्या काम करता है थर्मोस्टेट वाल्व?

  • थर्मोस्टेट वाल्व का काम इंजन के तापमान को बैलेंस रखना होता है. जब इंजन ठंडा होता है तो यह वाल्व बंद रहता है ताकि इंजन जल्दी गर्म हो सके. जैसे ही इंजन सही तापमान पर पहुंचता है तो यह वाल्व खुल जाता है और कूलेंट को रेडिएटर तक जाने देता है, जिससे इंजन ठंडा रहता है.
  • अगर यह वाल्व जाम हो जाए और खुल न पाए, तो कूलेंट का फ्लो रुक जाता है. इससे इंजन का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और इसका सीधा असर यह होता है कि आपकी गाड़ी का टेंपरेचर मीटर लाल निशान तक पहुंच सकता है और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो इंजन ओवरहीट होकर गंभीर नुकसान झेल सकता है.
  • दूसरी तरफ अगर वाल्व खुला ही रह जाए तो इंजन सही तापमान तक पहुंच ही नहीं पाता. ऐसी हालत में गाड़ी का हीटर ठीक से काम नहीं करता और ठंड के मौसम में केबिन गर्म नहीं होता. इसके अलावा इंजन लगातार ठंडा रहने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है और माइलेज कम हो जाता है. यानी आपको ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है, लेकिन गाड़ी से उतना आउटपुट नहीं मिलता.

शुरुआती सकेंतों को न करें नजरअंदाज

  • सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब लोग इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. अगर खराब थर्मोस्टेट वाल्व के साथ गाड़ी चलाते रहें तो इंजन का हेड गैस्केट जल सकता है, सिलेंडर हेड टेढ़ा हो सकता है या फिर इंजन पूरी तरह से सीज भी हो सकता है. इन सभी समस्याओं को ठीक करवाने में हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये तक खर्च हो सकते हैं. 
  • समझदारी इसी में है कि जैसे ही आपको इंजन के तापमान में गड़बड़ी, हीटर की समस्या या माइलेज में गिरावट महसूस हो तो तुरंत मैकेनिक से गाड़ी चेक करवाएं. थर्मोस्टेट वाल्व की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती और इसे समय पर बदलवाना सही डसीजन है, जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है.

यह भी पढ़ें:- शिमला जैसा ठंडा रहेगा कार का केबिन, इन 10 देसी जुगाड़ से होगी बचत ही बचत 

Published at : 21 Apr 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Maintenance Tips Car News Thermostat Valve
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