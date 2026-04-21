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हिंदी न्यूज़ऑटोCar Life Tips: गाड़ी की लाइफ 4 लाख किलोमीटर बढ़ाने के लिए क्या करें? इन टिप्स से बन सकती है बात

Car Life Tips: गाड़ी की लाइफ 4 लाख किलोमीटर बढ़ाने के लिए क्या करें? इन टिप्स से बन सकती है बात

Car Life Tips: अक्सर छोटी समस्याएं ही आगे चलकर बड़े खर्च का कारण बनती हैं. समय रहते ध्यान देने से आप बड़ी परेशानियों और खर्चों से बच सकते हैं. आइए टिप्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 21 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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कई लोगों के लिए कार सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि जिंदगी के कई यादगार पलों की साथी भी होती है. जब आपकी कार 2 लाख किलोमीटर चल चुकी होती है, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आपके साथ बिताए सफर की कहानी भी होती है. ऐसे समय में कार को थोड़ी ज्यादा देखभाल और समझदारी की जरूरत होती है, ताकि वह आगे भी लंबे समय तक आपका साथ निभा सके. आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-से टिप्स हैं, जिन्हें आप फॉलो करके गाड़ी की लाइफ बढ़ा सकते हैं.

कार के लिए इंजन ऑयल जरूरी

कार की लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज इंजन ऑयल है. यह आपकी कार के इंजन के लिए खून की तरह काम करता है. जैसे-जैसे कार पुरानी होती है, उसके अंदर के पार्ट्स थोड़ा घिसने लगते हैं, इसलिए सही और साफ इंजन ऑयल बेहद जरूरी हो जाता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप हर 9,000 से 10,000 किलोमीटर के बाद अच्छी क्वालिटी वाला सिंथेटिक ऑयल और उसका फिल्टर बदलते रहें. इससे इंजन स्मूद चलता है और उसकी उम्र बढ़ती है.

गाड़ी का कूलिंग सिस्टम

दूसरी जरूरी चीज कूलिंग सिस्टम है. दरअसल, पुरानी गाड़ियों में ओवरहीटिंग की समस्या ज्यादा होती है. अगर रेडिएटर में गंदगी जमा हो जाए या कूलेंट पुराना हो जाए, तो इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए समय-समय पर कूलेंट बदलना और रेडिएटर पाइप्स की जांच करना जरूरी है. ठंडा इंजन ही लंबे समय तक सही काम करता है.

ड्राइविंग स्टाइल भी बदलना जरूरी

अगर आप अचानक ब्रेक लगाते हैं या बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, तो इसका असर सीधे इंजन और दूसरे पार्ट्स पर पड़ता है. पुरानी कार के साथ थोड़ा प्यार और धैर्य से ड्राइव करना बेहतर होता है. इससे न सिर्फ कार की लाइफ बढ़ती है, बल्कि फ्यूल की भी बचत होती है. 

कार से आने वाली आवाजों को अनसुना न करें

आखिर में आपके लिए जानना जरूरी है कि कार से आने वाली छोटी-छोटी आवाजों को नजरअंदाज न करें. अगर आपको कोई नई आवाज सुनाई दे तो उसे तुरंत चेक करवाएं. अक्सर छोटी समस्याएं ही आगे चलकर बड़े खर्च का कारण बनती हैं. समय रहते ध्यान देने से आप बड़ी परेशानियों और खर्चों से बच सकते हैं. अगर आप अपनी कार का ध्यान इस तरह रखते हैं तो वह न सिर्फ 2 लाख बल्कि 4 लाख किलोमीटर तक भी आपका भरोसेमंद साथी बनी रह सकती है.

यह भी पढ़ें:-

कार को बुलेटप्रूफ बनाने के लिए कितना खर्च आता है? जानिए किन पार्ट्स को किया जाता है मॉडिफाई

 

 

Published at : 21 Apr 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Car Engine Oil Car Life Tips Cooling System Driving Style
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