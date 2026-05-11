ऐसा क्यों कि कार की चाबी को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट रहे लोग? क्या सेफ्टी से जुड़ा है मामला

आज के समय में कारें पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और हाईटेक हो गई हैं. अब ज्यादातर नई गाड़ियों में की-लेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिनकी मदद से ड्राइवर बिना चाबी निकाले ही कार को खोल और स्टार्ट कर सकता है. यह तकनीक लोगों की जिंदगी को आसान जरूर बनाती है, लेकिन इसके साथ कार चोरी का खतरा भी बढ़ गया है. अब चोर भी नई डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में महंगी गाड़ियों को चुरा रहे हैं. यही वजह है कि दुनियाभर में लोग अपनी कार की स्मार्ट चाबी को एल्युमिनियम फॉइल में लपेटने लगे हैं.

सुनने में यह तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपकी कार को चोरी से बचाने में काफी मददगार माना जा रहा है. दरअसल, आधुनिक कारों की स्मार्ट चाबी हमेशा एक छोटा रेडियो सिग्नल भेजती रहती है. इसी सिग्नल की वजह से कार यह पहचान पाती है कि असली चाबी उसके आसपास मौजूद है. जैसे ही ड्राइवर कार के पास पहुंचता है, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है. लेकिन चोर इसी तकनीक का गलत फायदा उठाते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का करते हैं इस्तेमाल

आजकल रिले अटैक नाम की चोरी की एक नई तकनीक तेजी से बढ़ रही है. इसमें चोर खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. ये डिवाइस घर के अंदर रखी कार की चाबी से निकलने वाले सिग्नल को पकड़ लेते हैं और उसकी रेंज बढ़ा देते हैं. इसके बाद कार को ऐसा लगता है कि उसकी असली चाबी पास में ही मौजूद है. फिर चोर आसानी से कार का लॉक खोल लेते हैं और कई मामलों में बिना असली चाबी के ही गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं.सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह पूरी चोरी कुछ ही सेकंड में हो सकती है और कई बार कार का अलार्म भी नहीं बजता.

इसी समस्या से बचने के लिए लोग एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब कार की स्मार्ट चाबी को पूरी तरह एल्युमिनियम फॉइल में लपेट दिया जाता है तो यह रेडियो सिग्नल को बाहर जाने से रोक देता है. आसान भाषा में समझें तो फॉइल एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है. इससे चाबी का सिग्नल बाहर नहीं निकल पाता और चोर उसे पकड़ नहीं पाते. यही कारण है कि यह तरीका सोशल मीडिया और ऑटो एक्सपर्ट्स के बीच काफी चर्चा में है.

फैराडे पाउच का इस्तेमाल

सिर्फ फॉइल लपेटना ही काफी नहीं होता. अगर फॉइल ठीक से कवर नहीं हुआ या उसमें थोड़ा भी गैप रह गया तो सिग्नल बाहर निकल सकता है. इसलिए कई लोग अब खास फैराडे पाउच का इस्तेमाल करने लगे हैं. यह एक खास तरह का कवर होता है, जिसे स्मार्ट कार की चाबी के सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए बनाया जाता है. इसमें चाबी रखने के बाद उसका सिग्नल बाहर नहीं जाता.

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