पत्नी के नाम पर कार ली तो मिल सकता है बड़ा फायदा, खरीदने से पहले जान लें ये डिटेल्स
पत्नी के नाम पर कार खरीदना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. रोड टैक्स, लोन ब्याज, टैक्स और इंश्योरेंस में मिलने वाली बचत कार की कुल लागत को काफी कम कर देती है. आइए खरीदने से पहले विस्तार से जानते हैं.
कार खरीदना आज के समय में किसी बड़े निवेश से कम नहीं है. ऐसे में अगर थोड़ी सी समझदारी से हजारों या लाखों रुपये बचाए जा सकते हैं, तो यह सौदा और भी बेहतर हो जाता है. ज्यादातर लोग कार अपने नाम पर लेते हैं, लेकिन अगर कार पत्नी के नाम पर खरीदी जाए या लोन उनके नाम से लिया जाए, तो कई तरह के फायदे मिल सकते हैं. यह न सिर्फ पैसे की बचत करता है, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है. आइए जानते हैं पत्नी के नाम पर कार खरीदना से कैसे फायदा हो सकता है.
रोड टैक्स में हो सकती है अच्छी बचत
- भारत के कई राज्यों में महिला के नाम पर वाहन रजिस्ट्रेशन कराने पर रोड टैक्स में छूट मिलती है. यह छूट 2 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक होती है और कुछ राज्यों में इससे भी ज्यादा हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक में महिला के नाम पर कार लेने पर रोड टैक्स में करीब 10 प्रतिशत की छूट मिलती है. अगर आप 15 लाख रुपये की कार खरीदते हैं, तो इसमें 20 हजार से 40 हजार रुपये तक की सीधी बचत हो सकती है.
कार लोन पर कम ब्याज का फायदा
- बैंक और फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को कार लोन पर कम ब्याज दर देती हैं. आमतौर पर यह छूट 0.25 प्रतिशत से 0.50 प्रतिशत तक होती है. अगर 20 लाख रुपये का कार लोन 7 साल के लिए लिया जाए, तो इससे करीब 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. अगर पत्नी की खुद की कमाई है, तो जॉइंट लोन लेने से फायदा और बढ़ सकता है.
इनकम टैक्स में भी मिल सकती है राहत
- पत्नी के नाम पर कार लोन लेने से टैक्स में भी फायदा मिल सकता है. लोन के मूलधन पर धारा 80C के तहत और ब्याज पर धारा 24B के तहत टैक्स में छूट ली जा सकती है. अगर पत्नी भी टैक्स देती हैं, तो दोनों मिलकर टैक्स की बचत कर सकते हैं.
इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो सकता है सस्ता
- कुछ इंश्योरेंस कंपनियां महिला ड्राइवरों को कम प्रीमियम पर पॉलिसी देती हैं. आंकड़ों के अनुसार महिलाएं कम दुर्घटनाओं में शामिल होती हैं, इसलिए इंश्योरेंस पर 5 से 10 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है.
