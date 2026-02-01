Tata Sierra से लेकर Hyundai Creta तक, फैमिली के लिए कौन-सी कार खरीदना रहेगा बेस्ट?

भारतीय ऑटो बाजार में मिड-साइज SUV को खूब पसंद किया जाता है. यही वजह है कि इन गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. ये गाड़ियां अच्छा माइलेज देने के साथ ही लेटेस्ट फीचर्स और सेफ्टी के साथ आती हैं. ऐसे में अगर आपका बजट 15 लाख रुपये है और आप नई कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको टॉप-5 बेस्ट मिड-साइज एसयूवी की डिटेल्स बताने जा रहे हैं. इन गाड़ियों में पॉपुलर Hyundai Creta और Grand Vitara जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं.

Hyundai Creta

पहली कार देश की पॉपुलर मिड-साइज SUV Hyundai Creta है. इसकी शुरुआती कीमत 10.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 113 bhp की पावर देता है. गाड़ी के माइलेज की बात करें तो डीजल वेरिएंट में यह 19.1 kmpl माइलेज देती है, जो ARAI सर्टिफाइड है. इस गाड़ी में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं.

Kia Seltos

दूसरी कार की बात करें तो यह Kia Seltos है, जिसकी कीमत 11 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. यह गाड़ी अपने बोल्ड लुक और हाई-टेक फीचर्स के लिए जानी जाती है. गाड़ी का पावरट्रेन मजबूत होने के साथ ही इसमें सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है. गाड़ी में सेफ्टी के लिए ADAS फीचर भी दिया गया है.

Maruti Grand Vitara

तीसरी कार मारुति ग्रैंड विटारा है, जिसकी कीमत 10.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. गाड़ी के माइलेज की बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97 kmpl माइलेज देता है. गाड़ी में 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और AWD सिस्टम मिलता है.

Tata Sierra

अगली कार नई टाटा सिएरा है, जिसे भारतीय बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इस गाड़ी की कीमत 11.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम है, जोकि अपने यूनिक डिजाइन और स्ट्रॉन्ग बिल्ड के लिए पॉपुलर है. टाटा सिएरा ने इंदौर के NATRAX पर 12 घंटे की लगातार ड्राइविंग के दौरान 29.9 kmpl (किमी/लीटर) का रिकॉर्ड तोड़ माइलेज हासिल किया था.

यह भी पढ़ें:-

Budget 2026: जीएसटी कट के बाद अब और सस्ती होंगी गाड़ियां! बजट में इन अहम फैसलों पर टिकी नजर