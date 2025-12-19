एक्सप्लोरर
अब नहीं चलेगा सर्ज प्राइसिंग का खेल! Bharat Taxi देगी Ola-Uber को टक्कर
Ola-Uber की सर्ज प्राइसिंग से राहत दिलाने जल्द ही Bharat Taxi App आ रहा है. यह एक नया सरकारी और सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी ऐप है, आइए जानें ये ऐप, कैसे करेगा काम और कब से बुकिंग शुरू होगी.
देश में Ola और Uber जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं की बढ़ती मनमानी और सर्ज प्राइसिंग से लोग लंबे समय से परेशान हैं. अब इस परेशानी का समाधान बनकर Bharat Taxi App सामने आ रहा है. यह एक नया सरकारी और सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी ऐप है, जिसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर शुरू किया जा रहा है. इसका पायलट प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और जनवरी 2026 के आसपास इसे बड़े शहरों में पूरी तरह लॉन्च करने की तैयारी है.
क्या है Bharat Taxi App?
- Bharat Taxi App एक मोबाइल आधारित कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे आम लोगों और ड्राइवरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस ऐप से ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की बुकिंग की जा सकेगी. यह सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत चलाई जाएगी, जिसे देश का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव माना जा रहा है. इसका मकसद ड्राइवरों को बेहतर कमाई और यात्रियों को सही कीमत पर सेवा देना है.
ड्राइवर क्यों जुड़ रहे हैं Bharat Taxi से?
- दिल्ली में Bharat Taxi से जुड़े ड्राइवरों का कहना है कि यहां उन्हें ज्यादा पारदर्शिता और सम्मान मिलता है. पहले Ola और Uber चलाने वाले कई ड्राइवर अब इस नए ऐप से जुड़ रहे हैं. उनका मानना है कि इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और किसी विदेशी कंपनी पर निर्भरता कम होगी.
सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान
- Bharat Taxi App में यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है. इसके लिए दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस के साथ साझेदारी की गई है. ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग, वेरिफाइड ड्राइवर, कई भाषाओं का सपोर्ट और 24 घंटे कस्टमर केयर जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही यह ऐप मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ा होगा, जिससे लोग अपनी यात्रा को और आसान बना सकेंगे.
कब और कहां से शुरू होगी सेवा?
- Bharat Taxi App अभी गूगल प्ले स्टोर पर ट्रायल के लिए उपलब्ध है और iOS वर्जन भी जल्द आएगा. दिल्ली में आम लोग इस ऐप के जरिए जल्द ही टैक्सी बुक कर सकेंगे. इसके बाद गुजरात के राजकोट सहित कई शहरों में यह सेवा शुरू होगी. आने वाले एक साल में इसे देश के 20 शहरों तक पहुंचाने की योजना है.
