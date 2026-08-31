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हिंदी न्यूज़ऑटोबरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल

बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल

मानसून के मौसम में जलभराव और पानी से भरी सड़कों पर बेफिक्र चलने के लिए ये SUVs हैं बेस्ट. जानिए फोर्स गुरखा, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो-एन और फॉर्च्यूनर की वॉटर वेडिंग कैपेसिटी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 03:49 PM (IST)
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भारत में इन दिनों कई प्रदेशों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. जबकि कुछ इलाकों में लगातार बारिश के चलते पानी भरा हुआ है. ऐसा हमें हर मानसून सीजन में देखने को मिलता है. लगातार बारिश के चलते रोड पर पानी भर जाता है. जिसके चलते अक्सर छोटी गाड़ियों को इन मौसम में दिक्कत होती है. हालांकि, भारत में कुछ ऐसी दमदार SUVs भी हैं जो की बरसात के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं.

इस खबर में हम भी आज उन SUVs के बारें में ही बात करेंगे और जानेंगे उनके ग्राउंड क्लीयरेंस और वॉटर वेडिंग कैपेसिटी के बारें में. चलिए जानते हैं भारतीय बाजार में मिलने वाली उन सबसे दमदार और पैसा वसूल SUVs के बारे में जिनके आगे बारिश और बाढ़ का पानी भी घुटने टेक देता है.

फोर्स गुरखा

बता दें कि, ऑफ-रोडिंग की दुनिया में फोर्स गुरखा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. यह गाड़ी 700 mm की शानदार वॉटर वेडिंग कैपेसिटी और 233 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें कंपनी की तरफ से मिलने वाला स्नॉर्कल है जो गाड़ी की छत के पास से हवा खींचता है. इसकी बदौलत लगभग ढाई फीट तक भरे पानी में भी इंजन बे के अंदर पानी घुसने का खतरा खत्म हो जाता है जिससे यह भारी जलभराव में भी बेफिक्र होकर निकल जाती है.


बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल

Image Credit- AI Generated

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महिंद्रा थार

जबकि भारतीय युवाओं की पहली पसंद महिंद्रा थार और हाल ही में आई 5-डोर थार रॉक्स भी मानसून और बाढ़ जैसे हालात से निपटने में बेहद कारगर हैं. थार में 650 mm की वॉटर वेडिंग कैपेसिटी और 226 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इसका 4x4 ड्राइवट्रेन, हाई राइड हाइट और मजबूत सस्पेंशन सेटअप इसे पानी भरे रास्तों और गहरे अंडरपास को बिना किसी रुकावट के पार कराने में मदद करता है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर

वहीं, प्रीमियम सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर अपनी रफ-एंड-टफ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. बिना किसी बाहरी स्नॉर्कल के भी यह कार 700 mm तक के गहरे पानी को आसानी से झेल सकती है. इसके साथ मिलने वाला 225 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, पावरफुल इंजन और ऑल-व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी इसे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में फंसने नहीं देती और आसानी से कहीं से भी निकल जाती है.


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महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन

आपको बता दें कि, पारिवारिक इस्तेमाल के लिए अगर 7-सीटर विकल्प की बात करें तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो-एन भी बेहतरीन विकल्प साबित होती है. 500 mm की वॉटर वेडिंग कैपेसिटी और 187 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ स्कॉर्पियो-एन शहर के आम जलभराव और भारी बारिश को बिना किसी इंजन ब्रेकडाउन के आसानी से पार कर लेती है.

जबकि इसके अलावा, बजट सेगमेंट में होंडा एलिवेट और टाटा नेक्सन जैसी कॉम्पैक्ट SUVs भी अपनी हाई राइड हाइट की वजह से बारिश के पानी और उबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतरीन सुरक्षा देती हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

बता दें कि, पानी से भरे रास्तों पर गाड़ी चलाते समय आपको कुछ बुनियादी सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं. जलभराव वाले रास्ते में गाड़ी को हमेशा पहले या दूसरे गियर में रखकर एक्सीलेटर पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहिए ताकि साइलेंसर के रास्ते पानी इंजन के अंदर न प्रवेश करे.

इसके अलावा अगर गहरे पानी के बीच में गाड़ी किसी वजह से बंद हो जाए तो दोबारा सेल्फ या स्टार्ट करने की भूल कभी न करें. क्योंकि इससे इंजन हाइड्रोलॉक होकर हमेशा के लिए सीज हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 31 Aug 2026 03:49 PM (IST)
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