जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक्स खरीदना पहले से आसान हो गया है. लोगों को उन बाइक्स की तलाश रहती है, जो कम पेट्रोल खर्च करें और मेंटेनेंस में भी सस्ती हों. देश में कई कंपनियों ने अपने दाम घटाए हैं, जिससे अब 55 हजार से 75 हजार रुपये तक के बजट में शानदार माइलेज बाइक्स खरीदी जा सकती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

TVS Sport

पहली बाइक TVS Sport है, जो देश की सबसे किफायती हाई माइलेज बाइक मानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,100 है, जो GST कट के बाद और भी सस्ती हो गई है. इस बाइक में 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8.18bhp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क देता है.ोौ-

कंपनी का दावा है कि यह बाइक 80 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRL, इकोनॉमी मोड इंडिकेटर और अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स हैं. अगर आप रोजाना ऑफिस या सिटी में सफर करते हैं, तो TVS Sport कम खर्च में सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe हमेशा से अपने सिंपल डिजाइन और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जानी जाती है. GST कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,992 रह गई है. इसमें 97.2cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. इस बाइक का माइलेज लगभग 70 kmpl है. इसमें i3S टेक्नोलॉजी (आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम) दी गई है, जो Fuel बचाने में मदद करती है. ग्रामीण इलाकों में इसकी पकड़ बेहद मजबूत है क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 माइलेज और कम्फर्ट दोनों का बेहतरीन मेल है. इसकी कीमत 65,407 है और इसमें 102cc का DTS-i इंजन दिया गया है जो 7.9bhp पावर और 8.34Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें SNS सस्पेंशन, लॉन्ग सीट, फ्यूल गेज और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स हैं. लंबी दूरी की सवारी के लिए Platina को सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसकी सीट और सस्पेंशन राइड को थकान रहित बनाते हैं.

Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus का नाम भारत में लगभग हर घर में लिया जाता है. इसकी कीमत 73,902 है और इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसके फीचर्स में xSens टेक्नोलॉजी, IBS ब्रेकिंग सिस्टम, साइड स्टैंड इंडिकेटर और नए ग्राफिक्स डिजाइन शामिल हैं. कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद इंजन और फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन इसे सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनाते हैं.

Honda Shine 100

Honda Shine 100 को उसके रग्ड डिजाइन और हाई माइलेज के लिए पसंद किया जाता है. इसकी कीमत 63,190 है और इसमें 98.98cc का इंजन दिया गया है जो 7.28bhp पावर और 8.04Nm टॉर्क पैदा करता है. यह बाइक 65 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें eSP टेक्नोलॉजी, PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन, CBS ब्रेकिंग सिस्टम, अलॉय व्हील्स और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स हैं.

