हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो80 KM माइलेज के साथ मॉडर्न फीचर्स, 55 हजार रुपये से शुरू होती हैं ये बाइक्स, जानें डिटेल्स

80 KM माइलेज के साथ मॉडर्न फीचर्स, 55 हजार रुपये से शुरू होती हैं ये बाइक्स, जानें डिटेल्स

Best Mileage Bikes: अगर आप डेली अप-डाउन के लिए किसी किफायती बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए मार्केट में कई ऑप्शन्स शामिल हैं. आइए इन बाइक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक्स खरीदना पहले से आसान हो गया है. लोगों को उन बाइक्स की तलाश रहती है, जो कम पेट्रोल खर्च करें और मेंटेनेंस में भी सस्ती हों. देश में कई कंपनियों ने अपने दाम घटाए हैं, जिससे अब 55 हजार से 75 हजार रुपये तक के बजट में शानदार माइलेज बाइक्स खरीदी जा सकती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

TVS Sport 

पहली बाइक TVS Sport है, जो देश की सबसे किफायती हाई माइलेज बाइक मानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,100 है, जो GST कट के बाद और भी सस्ती हो गई है. इस बाइक में 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 8.18bhp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क देता है.ोौ-

कंपनी का दावा है कि यह बाइक 80 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRL, इकोनॉमी मोड इंडिकेटर और अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स हैं. अगर आप रोजाना ऑफिस या सिटी में सफर करते हैं, तो TVS Sport कम खर्च में सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है.

Hero HF Deluxe 

Hero HF Deluxe हमेशा से अपने सिंपल डिजाइन और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जानी जाती है. GST कट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,992 रह गई है. इसमें 97.2cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. इस बाइक का माइलेज लगभग 70 kmpl है. इसमें i3S टेक्नोलॉजी (आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम) दी गई है, जो Fuel बचाने में मदद करती है. ग्रामीण इलाकों में इसकी पकड़ बेहद मजबूत है क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 माइलेज और कम्फर्ट दोनों का बेहतरीन मेल है. इसकी कीमत 65,407 है और इसमें 102cc का DTS-i इंजन दिया गया है जो 7.9bhp पावर और 8.34Nm टॉर्क जेनरेट करता है. यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें SNS सस्पेंशन, लॉन्ग सीट, फ्यूल गेज और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स हैं. लंबी दूरी की सवारी के लिए Platina को सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि इसकी सीट और सस्पेंशन राइड को थकान रहित बनाते हैं.

Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus का नाम भारत में लगभग हर घर में लिया जाता है. इसकी कीमत 73,902 है और इसमें 97.2cc का इंजन दिया गया है जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. इसके फीचर्स में xSens टेक्नोलॉजी, IBS ब्रेकिंग सिस्टम, साइड स्टैंड इंडिकेटर और नए ग्राफिक्स डिजाइन शामिल हैं. कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद इंजन और फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन इसे सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनाते हैं.

Honda Shine 100 

Honda Shine 100 को उसके रग्ड डिजाइन और हाई माइलेज के लिए पसंद किया जाता है. इसकी कीमत 63,190 है और इसमें 98.98cc का इंजन दिया गया है जो 7.28bhp पावर और 8.04Nm टॉर्क पैदा करता है. यह बाइक 65 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें eSP टेक्नोलॉजी, PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन, CBS ब्रेकिंग सिस्टम, अलॉय व्हील्स और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स हैं. 

यह भी पढ़ें:-

दिल्ली सरकार का नया एक्शन प्लान, अब बदलेंगे PUC और फिटनेस सर्टिफिकेट के नियम 

Published at : 03 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
TVS Sport Hero Splendor Plus Hero HF Deluxe Honda Shine Best Mileage Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

Jabalpur में Jainसमाज पर अभद्र टिप्पणी के बाद मचा बवाल, लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
Russia से हटकर India का बड़ा दांव | Colombia से Crude Oil खरीद, Energy Strategy बदली | Paisa Live
Workers के लिए ऐतिहासिक सुधार | New Labour Codes में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Jabalpur में उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घटना के बाद इलाके पर तनाव का आसर
Prayagraj Magh Mela में आज करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी ।Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
TRP Report: 'अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें बाकी टॉप 10 शोज का हाल
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
विश्व
अमेरिका में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, जाल बिछाकर ISIS से जुड़े शख्स को दबोचा
US में होने वाला था बड़ा अटैक! FBI ने आतंकी साजिश की नाकाम, ISIS से जुड़े आरोपी को दबोचा
बिजनेस
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
मार्केट कैप से एक झटके में साफ 50000 करोड़, सरकार के एक फैसले से भरभराकर गिरा ITC का शेयर
यूटिलिटी
हर महीने सैलरी आती है? तो जानिए सैलरी अकाउंट के 10 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स
हर महीने सैलरी आती है? तो जानिए सैलरी अकाउंट के 10 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स
हेल्थ
अगर आपको भी पैरों में दिखें ये 5 बदलाव, तो हो सकती है दिल से लेकर किडनी की समस्याएं
अगर आपको भी पैरों में दिखें ये 5 बदलाव, तो हो सकती है दिल से लेकर किडनी की समस्याएं
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget