Bajaj Platina 100 या TVS Sport: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक खरीदना है बेहतर? यहां जानें अंतर

अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या शहर के अंदर आने-जाने के लिए एक सस्ती, भरोसेमंद और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक ढूंढ रहे हैं, तो Bajaj Platina 100 और TVS Sport आपके लिए सबसे पॉपुलर विकल्प बनकर सामने आती हैं. दोनों ही बाइक्स कम खर्च, आसान मेंटेनेंस और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती हैं. यही वजह है कि ज्यादातर बजट-कॉन्शस खरीदार इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं.

कीमत में कितना है फर्क?

कीमत की बात करें तो TVS Sport की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 55,500 रुपये है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे किफायती बाइक्स में से एक बनाती है. वहीं Bajaj Platina 100 की कीमत करीब 65,407 रुपये (एक्स-शोरूम) है. यानी दोनों के बीच लगभग 10,000 रुपये का अंतर है. अगर आपका बजट टाइट है, तो TVS Sport जेब पर हल्की पड़ती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Bajaj Platina 100 में 102cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.08 bhp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरी ओर TVS Sport में 109.7cc का इंजन मिलता है, जो 8.19 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क देता है. ज्यादा टॉर्क की वजह से TVS Sport सिटी ट्रैफिक में बेहतर रिस्पॉन्स देती है और स्टॉप-गो ट्रैफिक में चलाना आसान लगता है.

माइलेज और डेली खर्च का गणित

माइलेज डेली रनिंग में सबसे बड़ा फैक्टर होता है. TVS Sport का क्लेम्ड माइलेज 70 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि Bajaj Platina 100 लगभग 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. हल्का वजन और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी TVS Sport को रोज़ाना लंबी दूरी के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है.

फीचर्स और कम्फर्ट में क्या अंतर?