हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Platina 100 या TVS Sport: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक खरीदना है बेहतर? यहां जानें अंतर

Bajaj Platina 100 या TVS Sport: डेली रनिंग के लिए कौन-सी बाइक खरीदना है बेहतर? यहां जानें अंतर

Bajaj Platina 100 और TVS Sport दोनों ही पॉपुलर बाइक्स हैं. आइए जानते हैं कि कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के मामले में कौन-सी बाइक डेली रनिंग के लिए बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Feb 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या शहर के अंदर आने-जाने के लिए एक सस्ती, भरोसेमंद और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक ढूंढ रहे हैं, तो Bajaj Platina 100 और TVS Sport आपके लिए सबसे पॉपुलर विकल्प बनकर सामने आती हैं. दोनों ही बाइक्स कम खर्च, आसान मेंटेनेंस और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती हैं. यही वजह है कि ज्यादातर बजट-कॉन्शस खरीदार इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं.

कीमत में कितना है फर्क?

  • कीमत की बात करें तो TVS Sport की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 55,500 रुपये है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे किफायती बाइक्स में से एक बनाती है. वहीं Bajaj Platina 100 की कीमत करीब 65,407 रुपये (एक्स-शोरूम) है. यानी दोनों के बीच लगभग 10,000 रुपये का अंतर है. अगर आपका बजट टाइट है, तो TVS Sport जेब पर हल्की पड़ती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

  • Bajaj Platina 100 में 102cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.08 bhp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरी ओर TVS Sport में 109.7cc का इंजन मिलता है, जो 8.19 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क देता है. ज्यादा टॉर्क की वजह से TVS Sport सिटी ट्रैफिक में बेहतर रिस्पॉन्स देती है और स्टॉप-गो ट्रैफिक में चलाना आसान लगता है.

माइलेज और डेली खर्च का गणित

  • माइलेज डेली रनिंग में सबसे बड़ा फैक्टर होता है. TVS Sport का क्लेम्ड माइलेज 70 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि Bajaj Platina 100 लगभग 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. हल्का वजन और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी TVS Sport को रोज़ाना लंबी दूरी के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है.

फीचर्स और कम्फर्ट में क्या अंतर?

  • TVS Sport में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलाइट का ऑप्शन और मॉडर्न ग्राफिक्स मिलते हैं, जो इसे थोड़ा ज्यादा अपडेटेड लुक देते हैं. वहीं Bajaj Platina 100 का स्प्रिंग-ऑन-स्प्रिंग सस्पेंशन और कम्फर्टेबल सीट लंबी राइड्स में थकान कम करती है.

 ये भी पढ़ें: Budget 2026: अब सड़क पर गाड़ियां चलाना होगा सस्ता! बजट में CNG को लेकर ये बड़ा ऐलान

Published at : 02 Feb 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Low Budget Bike Best Mileage Bike India Bajaj Platina 100 Vs TVS Sport Daily Commuting Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 5 साल बाद ऐसी है मंगल की जिंदगी! आज भी घर के सारे काम और जिम्मेदारी का बोझ
Rahul Gandhi Budget Speech : राहुल गांधी के भाषण पर संसद में संग्राम! | Budget Session |
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले आ गया बहुत बड़ा अपडेट | Breaking
Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
इंडिया
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे? जिनका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र तो जमकर हुआ बवाल
लाइफस्टाइल
Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
शिक्षा
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget