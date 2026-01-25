65kmpl माइलेज और कम कीमत, Splendor को सीधी टक्कर देती है ये बाइक

Honda Shine 100 आज भारत के कम्यूटर बाइक सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हो रही है. कम कीमत, शानदार माइलेज और होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी के कारण यह बाइक खासतौर पर रोज ऑफिस आने-जाने वालों और मिडिल-क्लास परिवारों के बीच पसंद की जा रही है. इसका सीधा मुकाबला Hero Splendor Plus से है, लेकिन कम कीमत और बेहतर वैल्यू के कारण Shine 100 खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करती है.

Honda Shine 100 की कीमत

Honda Shine 100 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 64,004 रुपये है, जबकि इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 77,425 रुपये तक जाती है. कीमत शहर के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी यह Hero Splendor Plus से लगभग 10,000 रुपये सस्ती पड़ती है. कम बजट में बाइक खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा फायदा है, क्योंकि कम कीमत में उन्हें होंडा की क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Honda Shine 100 में 98.98cc का एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसमें PGM-FI और eSP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 7.38 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो शहर की रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतर है. इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो ट्रैफिक में स्मूद और झटके-रहित राइड का एक्सपीरियंस देता है. सिर्फ 99 किलो वजन होने के कारण बाइक को संभालना आसान है और 85 kmph की टॉप स्पीड इसे एक बैलेंस्ड कम्यूटर बाइक बनाती है.

माइलेज में सबसे आगे

Honda Shine 100 की सबसे बड़ी पावर इसका माइलेज है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 65 kmpl का माइलेज देती है और कई यूजर्स को रियल लाइफ में भी 65 से 68 kmpl तक का माइलेज मिल रहा है. 9 लीटर का फ्यूल टैंक और eSP टेक्नोलॉजी का आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर इसे और भी ज्यादा किफायती बना देता है.

कम मेंटेनेंस, ज्यादा भरोसा

मेंटेनेंस के मामले में Honda Shine 100 बेहद किफायती है. इसकी सर्विस कॉस्ट लगभग 800 से 1,200 रुपये के बीच रहती है. साथ ही कंपनी 3 साल या 42,000 किमी की वारंटी देती है, जिससे यह लंबे समय तक बिना बड़ी परेशानी के चलने वाली बाइक बन जाती है.

