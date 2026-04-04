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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDacoit Trailer: एक्शन, रोमांस और बदला, मॉर्डन जमाने की रोमियो-जूलियट है 'डकैत', ट्रेलर हुआ रिलीज

Dacoit Trailer: एक्शन, रोमांस और बदला, मॉर्डन जमाने की रोमियो-जूलियट है 'डकैत', ट्रेलर हुआ रिलीज

Dacoit Trailer: अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर फिल्म 'डकैत' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच अब फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है, जिसमें मॉर्डन जमाने के रोमियो-जूलियट देखने के लिए मिले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Apr 2026 05:33 PM (IST)
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों एक्टर अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की काफी चर्चा हो रही है. दोनों जल्द ही रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. ऐसा पहली बार होगा जब इनकी जोड़ी स्क्रीन पर साथ में दिखाई देने वाली है. फैंस दोनों को पर्दे पर साथ में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. ऐसे में अब फिल्म की ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें दोनों की कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली है.

2 मिनट 23 सेकंड के वीडियो में क्या है?

रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' का ट्रेलर 2 मिनट 23 सेकंड का है, जिसमें एक्शन, रोमांस और बदले की कहानी देखने के लिए मिलती है. साथ ही फिल्म में ट्रेलर में काफी ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलता है. ट्रेलर की शुरुआत हरी यानी कि अदिवी और जूलियट मृणाल ठाकुर से होती है, जो अपना घर बसाने के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन फिर बाद में उनकी जिंदगी में जो बदलाव आता है वो कमाल का होता है. ट्विस्ट के साथ ही एक्शन और रोमांस भी आता है. वहीं, कहानी में हरी छोटी जूलियट की भी इच्छा जाहिर करते हैं. कहानी में बदले की आग भी देखने के लिए मिलती है.

अनुराग कश्यप ने चुराई लाइमलाइट

फिल्म के ट्रेलर में और खास चीज जो देखने के लिए मिलती है वो हैं अनुराग कश्यप. इसके डायरेक्टर डायरेक्टर शेनिल देव है और अनुराग ने फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया है. वह फिल्म में मृणाल और अदिवी को अरेस्ट करते हैं और उनके पीछे पड़े रहते हैं. वह जिस भी किरदार में होते हैं वह कमाल ही कर देते हैं. अनुराग को स्क्रीन पर देखना जबरदस्त होता है.

देखिए 'डकैत' का ट्रेलर

पवन सिंह बोले- 'कहानी में मिट्टी है'

फिल्म 'डकैत' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी मुंबई में रखा गया थ, जिसमें अनुराग कश्यप, अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर साथ में पहुंचे. इस दौरान एक्टर ने फिल्म को लेकर बात की और इस पर पवन सिंह के रिएक्शन के बारे में कहा, 'इस फिल्म के लिए जब हम लखनऊ पवन सिंह के पास गए और उनसे हमारी फिल्म में गाना गाने के लिए अनुरोध किया तो वो हमसे बोले कि पहले फिल्म की कहानी सुनाइए. हमने उन्हें स्टोरी 5-7 मिनट सुनाया तो वह बोले इसमें मिट्टी है. मैं इसमें काम करना चाहूंगा.'

इस दिन रिलीज होगी 'डकैत'

आपको बता दें कि फिल्म 'डकैत' के लिए पवन सिंह ने भी गाना गाया है. उन्होंने इसके लिए आइटम सॉन्ग 'टच बडी' गाया है, जो रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया. यह यूट्यूब पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. गौरतलब है कि फिल्म को सिनेमाघरों में 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

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Published at : 04 Apr 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Mrunal Thakur Adivi Sesh
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