नए अवतार में आ रही Maruti Brezza, जानें डिजाइन और इंटीरियर में क्या होगा नया?

नए अवतार में आ रही Maruti Brezza, जानें डिजाइन और इंटीरियर में क्या होगा नया?

2026 Maruti Brezza बड़े मैकेनिकल अपडेट के साथ जल्द आ सकती है। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है. आइए नए डिजाइन, अपडेटेड इंटीरियर और संभावित फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Feb 2026 11:50 AM (IST)
मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Brezza को 2026 में बड़े अपडेट के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि यह अपडेट साल 2026 के आखिर में, खासकर त्योहारों के सीजन के आसपास पेश किया जा सकता है. इस बार कंपनी सिर्फ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव नहीं करेगी, बल्कि इंजन और गियरबॉक्स जैसे मैकेनिकल हिस्सों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नई Brezza का मकसद बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा माइलेज और मॉडर्न ड्राइविंग एक्सपीरियंस देना होगा.

नया टर्बो पेट्रोल इंजन

2026 Brezza में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें वही 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो फिलहाल Maruti Fronx में दिया जाता है. यह इंजन 1200cc से कम क्षमता का है, जिससे यह कम टैक्स के दायरे में आता है. अभी की Brezza में 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन नया टर्बो इंजन ज्यादा पावर और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे सकता है. टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलने की संभावना है. यह मौजूदा 5-स्पीड गियरबॉक्स से ज्यादा आधुनिक होगा और हाईवे पर बेहतर क्रूज़िंग और बेहतर माइलेज देने में मदद करेगा. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि फ्रोंक्स की तरह टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक भी दिया जा सकता है. मौजूदा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को CNG विकल्प के साथ जारी रखा जा सकता है, ताकि माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए विकल्प बना रहे.

डिजाइन और इंटीरियर में क्या होगा नया?

नई Brezza में बाहर से हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नया बंपर, अपडेटेड हेडलैंप डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं. ये बदलाव SUV को ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे. इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो मौजूदा मॉडल से बड़ा होगा. केबिन में कुछ नए ट्रिम, अपडेटेड डैशबोर्ड डिजाइन और बेहतर फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इससे Brezza का अंदरूनी एक्सपीरियंस ज्यादा प्रीमियम हो सकता है.

कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

बता दें कि नई 2026 Maruti Brezza की लॉन्चिंग त्योहारों के समय होने की उम्मीद है. इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिससे कीमत में थोड़ा बदलाव हो सकता है. हालांकि इंजन छोटा होने की वजह से टैक्स में फायदा मिल सकता है, इसलिए कंपनी इसे सही और किफायती कीमत पर बाजार में ला सकती है.

Published at : 22 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Source: IOCL

