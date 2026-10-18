18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव सुख, माता, मानसिक असुरक्षा, घरेलू शांति, मंदी व सेहत खर्च स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (5वें भाव) में प्रवेश करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आप आंतरिक रूप से खुद को बहुत असुरक्षित और मानसिक रूप से थोड़ा असहज महसूस करेंगे; अज्ञात भय से बचने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए मंदी के बीच धैर्य बनाए रखने, पैतृक व्यापार में बड़ों के निर्णय का सम्मान करने और प्रॉडक्ट सेल संभालने का रहेगा.

टारगेट ऑडियंस की कमी से मंदी की स्थिति: बाजार में सही टारगेट ऑडियंस (Target Audience) तक न पहुंच पाने के कारण बिजनेस में थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है; हालांकि निरंतर सावधानी और ईमानदार मेहनत से जरूरत अनुसार जरूरी काम पूरे होते जाएंगे, इसलिए घबराने के बजाय पूरा धैर्य और संयम बनाकर रखें.

पुश्तैनी व्यापार में बड़ों के रहते न उलझें: पैतृक कारोबार (Ancestral Business) में जब तक परिवार के बड़े-बुजुर्ग बैठे हैं, तब तक आप किसी भी नए मामले, विवाद या बड़े निर्णय में खुद उलझने की कोशिश बिल्कुल न करें; उनका अनुभव ही व्यापार को सही दिशा देगा.

प्राइसिंग व सर्विस के चलते सेल डाउन होने की आशंका: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) में गलत प्राइसिंग और लचर सर्विस के कारण बाजार में आपके प्रॉडक्ट्स की सेल डाउन हो सकती है; ग्राहकों के फीडबैक पर गौर करें और कीमतों व आफ्टर-सेल्स सर्विस में तुरंत सुधार लाएं.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन काम में एकाग्रता बनाए रखने, सहकर्मियों की आलोचना से बचने और कमजोर नेटवर्क से पार पाने का रहेगा.

काम में संलग्नता की कमी से सहकर्मी करेंगे आलोचना: नौकरीपेशा लोगों को आज काम के मामले में मनमुताबिक अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे; आपको अपने आधिकारिक काम में पूरी तरह से संलग्न और केंद्रित न देखकर आपके साथ काम करने वाले साथी भी आपको क्रिटिसाइज (आलोचना) कर सकते हैं, इसलिए काम में पूरा मन लगाएं.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का कमजोर नेटवर्क बनेगा बाधा: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों का नेटवर्क आज कमजोर और अप्रभावी साबित हो सकता है; संपर्कों की कमी के कारण वे अपने निर्धारित टारगेट को अचीव करने में पीछे रह सकते हैं, इसलिए संपर्क सूत्र बढ़ाने पर जोर दें.

ऑफिस में गपशप से रहें दूर: रविवार के दिन भी यदि कोई आधिकारिक काम पेंडिंग है, तो उसे शांति से निपटाएं और व्यर्थ की बातचीत से बचें ताकि किसी को उंगली उठाने का अवसर न मिले.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा दांपत्य में जीवनसाथी के अकेलेपन को दूर करने और परिवार से कम सहयोग मिलने का संकेत दे रहा है.

जीवनसाथी का नीरसपन दूर करने का करें प्रयास: शादीशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी के लिए कुछ खास और सुखद करना होगा; आपका लाइफ पार्टनर इस समय थोड़ा नीरस, उदास और उपेक्षित महसूस कर रहा है, उनके साथ बैठकर बातचीत करें और उन्हें समय दें.

परिवार का सपोर्ट रहेगा न के बराबर: घरेलू मोर्चे पर आज आपको परिवार के सदस्यों का सपोर्ट न के बराबर ही मिल पाएगा; अपनी समस्याओं का समाधान खुद के स्तर पर खोजने का प्रयास करें और कटु वाणी का प्रयोग न करें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन त्योहार के उत्साह के बीच पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने का है. प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राएं फेस्टिव सीजन के उत्सव में अपनी लय न खोएं और अपनी तैयारी को पूरी लगन के साथ कंटिन्यू (जारी) रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, घबराहट, मौसमी वायरल या पुरानी बीमारियों के उभरने से सेहत को लेकर खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है; खान-पान में पूरी सावधानी बरतें. सुपाच्य सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और महाअष्टमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, वस्त्र व दक्षिणा भेंट करें. इससे चौथे भाव के चंद्रमा से उपजी असुरक्षा की भावना समाप्त होगी, बिजनेस में मंदी और सेल की दिक्कतें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान की रक्षा होगी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर नियंत्रण लगेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.