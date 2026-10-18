Kal Ka Rashifal, 19 October 2026 (कल का राशिफल): सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए शारदीय नवरात्र के पावन पर्व (महाष्टमी और महानवमी तिथि का अद्भुत संगम) और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 10:52 बजे तक आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दुर्गा नवमी (महानवमी) तिथि आरंभ होगी. वहीं दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में संचरण करेंगे.

सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और मां दुर्गा के महागौरी व सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना का पावन अवसर है. कल ग्रहों के विशेष संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग, धृति योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, धनु, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ा इंक्रीमेंट, पुराने निवेश से शानदार रिटर्न, मुकदमों में जीत और नए व्यापारिक अनुबंध मिलने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 19 अक्टूबर 2026 का पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (19 अक्टूबर 2026, सोमवार, दुर्गा अष्टमी व नवमी)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी (सुबह 10:52 बजे तक), तत्पश्चात नवमी

आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी (सुबह 10:52 बजे तक), तत्पश्चात नवमी नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 03:39 बजे तक), तत्पश्चात श्रवण

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (दोपहर 03:39 बजे तक), तत्पश्चात श्रवण चन्द्र राशि: मकर राशि

मकर राशि शुभ योग: सर्वार्थ सिद्धि योग, धृति योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

सर्वार्थ सिद्धि योग, धृति योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. आज कार्यक्षेत्र में आपके क्रिएटिव विचारों की तारीफ होगी. उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके शुभचिंतकों की संख्या भी बढ़ सकती है. आज आपको धन लाभ के नए मौके मिलेंगे और आपकी आय में इजाफा होगा. आज सेहत के प्रति सावधान रहें और किसी की बातों में न आएं.

वृषभ कल का राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपकी परीक्षा ले सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें, बेवजह के विवादों में न फंसें. किसी उकसावे में न आएं, अपने काम से काम रखें. साथ ही साथ आज वृषभ राशि वालों को अपने धन का प्रबंधन सोच समझकर करना चाहिए. हो सकता है आज आपको कोई धन का लालच दे सकता है. बचकर रहें. लेनदेन में सतर्क रहें. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. पुरानी गलतियों को न दोहराएं.

मिथुन कल का राशिफल

आज के दिन मिथुन राशि के जातकों को कई जगहों से फायदा मिलेगा. पूर्व में किया गया निवेश आपको अच्छा लाभ दिलाएगा. वहीं आज कारोबार में आपको विरोधियों से सावधान रहना होगा. विरोधी आप पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हर परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे. आज सामाजिक कार्यों से जुड़े जातकों को पद प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है.

कर्क कल का राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. आज आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानियां आएंगी, बेहतर होगा कि आप अपने करीबी शुभचिंतकों से सलाह मशविरा करें. इसके साथ ही आज संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है. वे करियर में तरक्की करेंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. बेवजह की बातों के लिए जिद न करें. लाइफ पार्टनर की बातों को भी समझें.

सिंह कल का राशिफल

सिंह राशि के जातकों को आज व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने के आसार हैं. आज आपका कार्यों में मन लगेगा और उनमें प्रगति भी दिखाई देगी. इसके साथ ही आज आप कीमती वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं. लेकिन आज नौकरीपेशा जातकों पर काम का बोझ बढ़ सकता है. इस वजह से आपमें चिड़चिड़ापन हो सकता है. धैर्य बनाए रखें. अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें लापरवाही न बरतें.

कन्या कल का राशिफल

आज कन्या राशि वालों को अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए आगे बढ़ना होगा. किसी भी अहम काम को आज ही पूरा करें, कल के लिए न टालें. काम का बोझ बढ़ सकता है. आज जोखिम सोच समझकर लें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. अगर उधार लेने की सोच रहे हैं तो आज आसानी से मिल जाएगा. आज बच्चों के साथ मौज मस्ती में रहेंगे.

तुला कल का राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. बस जल्दबाजी से बचें. आज आपको आमदनी का नया स्रोत मिल सकता है. इससे आपको धन लाभ भी होगा. अगर व्यापार में आपका धन फंस गया है तो आज वापस मिल सकता है. हालांकि आज आपको किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए. धोखा मिल सकता है. साझेदारी में काम करने से बचें.

वृश्चिक कल का राशिफल

वृश्चिक राशि के जातक आज अगर बिजनेस से जुड़ी कोई योजना बनाएंगे तो उसका अच्छा लाभ मिल सकता है. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकता है. निवेश से लाभ की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी न करें. किसी परेशानी को लेकर माता-पिता से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. सोच-समझकर लिए गए फैसले आज आपके लिए लाभदायक रहेंगे. आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

धनु कल का राशिफल

धनु राशि के राजनीति से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. परिवार की मदद से आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है. व्यापार में उन्नति के संकेत मिलेंगे. माहौल अच्छा रहेगा. आज धर्म कर्म में आपका मन लगेगा. आप परिवार के साथ पूजा, भजन या कीर्तन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं. किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. संयम बना रखें.

मकर कल का राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. व्यापार में लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन रोजमर्रा के खर्च पूरे हो जाएंगे. अगर यात्रा कर रहे हैं तो वाहन सावधानी से चलाएं. दुर्घटना का खतरा हो सकता है. पारिवारिक विवाद में आपको शांति और समझदारी से काम लेना होगा. गुस्से से बचें. सोच-समझकर निर्णय लें. संपत्ति से जुड़े किसी मामले में जीत मिलने की संभावना है.

कुंभ कल का राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. आज आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अगर कोर्ट-कचहरी से जुड़े कोई मामला चल रहा है तो आज उसमें परेशानी हो सकती है, लापरवाही बिल्कुल न बरतें. कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं. यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी. किसी नई योजना में निवेश करना फायदेमंद रहेगा. आज उधार देने से बचें.

मीन कल का राशिफल

मीन राशि के जातकों को आज करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अगर आप किसी काम को लेकर तनाव में थे तो वह भी आज दूर हो सकता है. भाग्य का साथ मिलेगा. कहीं से खुशखबरी मिलने के आसार हैं. नया मकान, वाहन या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है. आज दिन खुशनुमा बना रहेगा.

FAQs

19 अक्टूबर 2026 सोमवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और इंक्रीमेंट मिलेगा?

धनु, कन्या, मेष और सिंह राशि के जातकों को सर्वार्थ सिद्धि व धृति योग के प्रभाव से खजाने जैसा बड़ा ऑर्डर, ऑफिस में इंक्रीमेंट, पुराने निवेश से भारी मुनाफा और बिजनेस ग्रोथ मिलने के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों को मुकदमों में जीत और नई जॉब का ऑफर मिल सकता है?

वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक मुकदमों में विजय और बेहतर पैकेज का ऑफर मिल सकता है, वहीं कन्या और धनु राशि वालों को मित्रों के जरिए नई कंपनी से जॉब ऑफर के संकेत हैं.

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