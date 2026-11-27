Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 2रे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वित्तीय प्रबंधन, वाणी, कुटुंब व संचित कोष स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का भी साथ मिल रहा है. द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आपको वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) में थोड़ी मुश्किलों या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खर्चों और बजट पर विशेष नियंत्रण रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 2रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, क्रिएटिविटी और सरकारी मामले (Business Innovation & Govt Relief)

क्रिएटिव व इनोवेशन से बढ़ेगा व्यापार, आएगी स्थिरता: अनुकूल ग्रह गोचर का साथ मिलने से बिजनेसमैन के लिए आज कोई नया काम करने की प्लानिंग करना बेहद बेहतर रहेगा. आपका बिजनेस क्रिएटिव एंड इनोवेशन (Creative & Innovation) की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे व्यापार में मजबूती और स्थिरता महसूस होगी. अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज आप सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर काफी अट्रैक्ट हो सकते हैं.

सरकारी मामलों में राहत व धार्मिक कार्यों में भागीदारी: सरकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों में आज कोई ऑफिशियल नोटिस या राहत भरी खबर मिल सकती है. आज आप धार्मिक विचारों और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बढ़ावा दें, साथ ही सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

2. करियर, सीनियर सपोर्ट और सही मार्गदर्शन (Career Senior Support & Direction)

ऑफिस में मिलेगा सीनियर का भरपूर समर्थन: नौकरीपेशा जातकों (Job Employed Persons) के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा—ऑफिस में आपको अपने सीनियर का भरपूर समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा.

व्यावसायिक संपर्कों से मिलेगी सही दिशा: काम से संबंधित कुछ लोगों के साथ आपका निरंतर व्यवहार बना रहेगा, और इन्हीं लोगों के जरिए आज आपको अपने करियर के लिए सही डायरेक्शन (Direction) भी प्राप्त होगा.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony, Student Achievements & Health)

मुद्दों पर बहस से बचें, बड़े-बुजुर्गों संग बिताएं समय: आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि घर में किसी के साथ अनावश्यक मुद्दों पर बहस न करें. घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ तालमेल अच्छा रखें और दिन का कुछ समय उनके साथ जरूर व्यतीत करें. लव व वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

उपलब्धियों से भरा रहेगा छात्रों का दिन: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए आज का दिन उपलब्धियों और सफलता से भरा रहेगा—मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय भाव के चंद्रमा के प्रभाव से गले या आंखों से जुड़ी हल्की थकान हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश और राशि स्वामी शुक्र की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा व मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ होगा, व्यापार में स्थिरता आएगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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