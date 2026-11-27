Aaj Ka Mesh Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 3रे भाव यानी तृतीय भाव (साहस, पराक्रम, संवाद, भावनात्मक समझ, प्रयास व सामाजिक सक्रियता स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है, जिससे आप सहज, भावुक और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझने वाले होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 3रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, लोन मुक्ति और ग्राहक पसंद (Business Profit & Loan Clearance)

अटके हुए कार्य पकड़ेंगे गति, पुराना लोन क्लियर करने में मिलेगी आसानी: शुभ और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज बिजनेस में आपके लंबे समय से अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, जिससे अच्छा आर्थिक प्रॉफिट होगा. ग्रह गोचर का पूरा साथ मिलने से यदि आपका कोई पुराना लोन (Loan) चल रहा था, तो आज उसे क्लियर करने में आपको बड़ी आसानी होगी.

कस्टमर की पसंद से रहें अपडेट, सामाजिक कार्यों से निखरेगा व्यक्तित्व: बिजनेसमैन आज कस्टमर की बदलती पसंद से अपडेट रहें और ग्राहक की पसंद के अनुसार ही स्टॉक स्टोर करें. इसके साथ ही, सोशल एक्टिविटी (Social Activity) में हिस्सा लेना आपके व्यक्तित्व और व्यापारिक साख को और अधिक निखारेगा.

2. करियर, टारगेट और संयम (Career Targets & Patience)

मार्केटिंग-सेल्स में आसानी से पूरे होंगे टारगेट, बढ़ेगी शारीरिक-मानसिक मेहनत: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपने ऑफिस में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे; विशेषकर मार्केटिंग और सेल्स (Marketing & Sales) से जुड़े लोगों के लिए अपना टारगेट पूरा करना बेहद आसान होगा. आज नौकरीपेशा लोगों की न केवल मेंटली बल्कि फिजिकली मेहनत भी बढ़ सकती है.

विपरीत परिस्थिति में गुस्से पर रखें काबू: कार्यस्थल पर अपॉजिट सिचुएशन आने पर आपको संयम से काम लेना होगा, क्योंकि जल्दबाजी या गुस्सा करने पर आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है.

3. पारिवारिक जीवन, महिलाएं, छात्र व स्वास्थ्य (Married Love, Women Leadership & Extra Learning)

मैरिड लाइफ में बढ़ेगा प्यार-स्नेह, घर की कमान संभालेंगी महिलाएं: वैवाहिक जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी—आपकी मैरिड लाइफ बेहतरीन रहेगी और जीवनसाथी के मध्य प्यार व स्नेह में वृद्धि होगी. पारिवारिक मोर्चे पर आज महिलाओं (Women) को घर के महत्वपूर्ण कार्यों की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ सकती है, जिसे वे पूरी कुशलता और आत्मविश्वास से संभालने में सफल भी होंगी. लव लाइफ में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा लर्निंग पर ध्यान दें छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज अपनी नियमित स्टडी के साथ-साथ एक्स्ट्रा लर्निंग (Extra Learning) और क्रिएटिव स्किल्स पर ध्यान दें—जैसे आप कोडिंग, डांस, आर्ट एंड म्यूजिक सीख सकते हैं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: शारीरिक और मानसिक मेहनत अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और मालव्य राजयोग की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक या लड्डू अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' व 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद मिठाई या पीले फलों का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी, पुराना कर्ज उतरेगा और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.