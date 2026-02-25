हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: पूजा घर में माचिस रखने से बर्बाद हो सकता है घर का सुख-चैन! तुरंत जान लें ये जरूरी बातें

हममें से ज्यादातर लोग अपने पूजा घर में माचिस की डिब्बियां रखते हैं, लेकिन सामान्य से दिखने वाली चीज बड़ा नुकसान करा सकती है. वास्तु शास्त्र के लिहाज से आखिर क्यों पूजा घर में माचिस नहीं रखना चाहिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Feb 2026 01:11 PM (IST)
Vastu Tips For Puja Ghar: घर में पूजा कक्ष सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जो आराधना और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी जगह भी मानी जाती है. पूजा घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए लोग अक्सर वास्तु के सिद्धांतों का पालन करते हैं.

हालांकि कई लोग जाने-अनजाने पूजा कक्ष में माचिस की डिब्बी रखने की एक सामान्य सी गलती कर बैठते हैं. वास्तु के मुताबिक, यह देखने में भले ही सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम काफी गंभीर साबित हो सकते हैं.

मुख्य द्वार से लेकर पूजा कक्ष तक, छोटे घरों के लिए वास्तु के असरदार उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत!

पूजा कक्ष में माचिस क्यों नहीं रखें?

अगरबत्ती, दीपक और मोमबत्ती जिन्हें आमतौर पर मासिच से जलाया जाता है. धार्मिक अनुष्ठान और पूजा का अभिन्न अंग है, लेकिन पूजा घर में माचिस रखना सही नहीं माना जाता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पवित्र स्थान में ज्वलनशील वस्तुएं वास्तु दोष को उत्पन्न कर सकती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी को कम करने के साथ आध्यात्मिक लाभों को भी घटाती है. 

यह मान्यता माचिस की डिब्बी और आग के बीच के गहरे संबंध से जुड़ी है, जो विनाश और अस्थिरता का प्रतीक एक शक्तिशाली तत्व है. माना जाता है कि, इसे देवता के कमरे में रखने से शांतिपूर्ण और पवित्र वातावरण भंग होता है, जिससे जातक को आर्थिक कठिनाइयां, मानसिक अशांति और प्रार्थनाओं के लाभ में दिक्कत पैदा हो सकती है. 

पूजा घर में माचिस का डिब्बा रखने का असर?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका असर आध्यात्मिक साधना और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर देखने को मिलता है. वास्तु शास्त्र में शयनकक्ष में माचिस रखने की मनाही है. माना जाता है कि, ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच कलह होती है और वैवाहिक सामंजस्य भी बिगड़ता है. ज्वलनशील वस्तुओं की उपस्थिति से चिंता और नकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है. 

वास्तु दोष से बचने के लिए माचिस की डिब्बियों को सही स्थानों पर रखना चाहिए. रसोई, जो अग्नि से जुड़ी वस्तुओं के लिए निर्धारित स्थान है, सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है. इसके साथ ही इन्हें बंद दराजों या अलमारियों में भी रखा जा सकता है. यदि पूजा कक्ष माचिस रखनी जरूरी है, तो उसे साफ कपड़े में लपेटकर रखें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है. 

वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो

इसी तरह पूजा कक्ष में लाइटर या किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तुओं को भी रखने से बचना चाहिए. अगरबत्ती या दीपक जलाने के बाद जली हुई माचिस को देवता के पास नहीं रखना चाहिए.

ऐसा करने से गरीबी और नकारात्मकता आती है. अगरबत्ती की राख को भी नियमित रूप से हटा देनी चाहिए, क्योंकि पूजा कक्ष में इसकी उपस्थिति पितृ दोष का कारण बनती है, जिससे घर में दुर्भाग्य आता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Vastu Tips Match Box Vastu Shastra
वास्तु शास्त्र
वास्तु शास्त्र
वास्तु शास्त्र
LIC MF Technology Fund NFO: Tech Sector में Investment का नया मौका | Paisa Live
US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Embed widget