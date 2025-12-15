हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: घर में कामधेनु की मूर्ति रखने से बढ़ती है संपत्ति और सुख-शांति? जानें वास्तु टिप्स

Vastu Tips: घर में कामधेनु की मूर्ति रखने से बढ़ती है संपत्ति और सुख-शांति? जानें वास्तु टिप्स

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कामधेनु की मूर्ति सही दिशा और विधि से रखने पर धन वृद्धि, सुख-शांति, सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है, बस कुछ विशेष वास्तु नियमों का पालन जरूरी है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Dec 2025 08:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कामधेनु गाय को अत्यंत शुभ माना गया है. इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. घर में इसकी मूर्ति रखने से धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है. मान्यता है कि कामधेनु सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है.

जिस घर में यह मूर्ति रखी जाती है, वहां शांति का वातावरण बना रहता है. कहा जाता है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव कम होता है.

सही दिशा और स्थान का महत्व

वास्तु के अनुसार कामधेनु मूर्ति रखने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे उत्तम मानी जाती है. यह दिशा देवताओं की दिशा कही जाती है. जब इस कोने में कामधेनु की स्थापना की जाती है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है.

इससे सुख-शांति बनी रहती है. वातावरण पवित्र रहता है. आप इसे घर के पूजा स्थान या लिविंग रूम में भी रख सकते हैं. मूर्ति को साफ सुथरा और स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए. इससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है. भूलकर भी इसे दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए. यह दिशा वास्तुशास्त्र के लिए अशुभ माना जाता है.

कामधेनु मूर्ति रखने के फायदे

मान्यता है कि कामधेनु मूर्ति रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. धन के नए अवसर बनते हैं. घर में सकारात्मकता बढ़ती है. पारिवारिक कलह में कमी आती है और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है.

इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी माने जाते हैं. परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है. कई लोग इसे मनोकामना पूर्ति से भी जोड़कर देखते हैं.

वास्तु टिप्स और सावधानियां

कामधेनु मूर्ति को बछड़े के साथ रखना अधिक शुभ माना जाता है. पीतल, तांबा या चांदी की मूर्ति को उत्तम माना गया है. मूर्ति का मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए. इसे हमेशा साफ और ऊंचे स्थान पर रखें, जमीन पर न रखें.

नियमित रूप से दीपक जलाना और फूल अर्पित करना अच्छा माना जाता है. ध्यान रखें कि इसे शयनकक्ष या दक्षिण दिशा में न रखें. इससे सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 15 Dec 2025 08:24 PM (IST)
Vastu Tips Hindu Beliefs Kamdhenu Cow Wealth And Prosperity
