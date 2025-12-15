हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemstone: धन और रिश्तों में सुधार चाहते हैं? अपनाएँ शनि देव का यह खास रत्न

Gemstone: धन और रिश्तों में सुधार चाहते हैं? अपनाएँ शनि देव का यह खास रत्न

Gemstone: अगर आप अपने जीवन में धन की वृद्धि और रिश्तों में सुधार चाहते हैं, तो शनि देव का यह खास रत्न पहनें. इससे नकारात्मक प्रभाव घटेगा और जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता आएगी.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Dec 2025 04:25 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Blue Topaz Benefits: अगर जीवन में बार-बार पैसों की परेशानी, करियर में रुकावट या रिश्तों में तनाव बना रहता है, तो वैदिक ज्योतिष में इसका एक सरल उपाय बताया गया है. शनिदेव से जुड़े रत्न ब्लू टोपाज को पहनने से धन, स्थिरता और रिश्तों में सुधार देखा जाता है.

यह नीलम का विकल्प माना जाता है, जो शनि की नकारात्मकता को कम कर जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है. ब्लू टोपाज को अक्सर ब्लू सफायर यानी नीलम का ज्योतिषीय विकल्प माना जाता है.

यह नीले रंग का ट्रांसपेरेंट सेमी-प्रेशियस स्टोन है. इसका रंग हल्के आसमानी नीले से लेकर गहरे नीले तक होता है. यही वजह है कि यह देखने में बेहद आकर्षक लगता है और वैदिक ज्योतिष में भी काफी लोकप्रिय है.

ब्लू टोपाज नवंबर में जन्मे लोगों का बर्थस्टोन माना जाता है. इसकी चमक और शांति देने वाली ऊर्जा के कारण इसे पहनने से सकारात्मकता का अनुभव होता है. ज्वेलरी में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है.

किन राशियों के लिए शुभ है ब्लू टोपाज

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्लू टोपाज वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग पहन सकते हैं. मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, जबकि वृष राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जो शनि के मित्र माने जाते हैं.

अगर कुंडली में शनि ग्रह शुभ स्थिति में हो, तब भी ब्लू टोपाज पहनना लाभकारी माना जाता है. हालांकि ब्लू टोपाज के साथ माणिक्य, मोती और मूंगा पहनने से बचना चाहिए. इनका प्रभाव एक-दूसरे के विपरीत माना जाता है.

ब्लू टोपाज के गुण और ज्योतिषीय महत्व

ब्लू टोपाज अपनी चमक, रंग और मजबूती के लिए जाना जाता है. स्केल पर इसकी हार्डनेस 8 होती है. यही कारण है कि इसे रोज़ाना पहना जा सकता है.
वैदिक ज्योतिष में इसे नीलम का सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प माना जाता है.

यह तीन खास रंगों में मिलता है स्काई ब्लू, स्विस ब्लू और लंदन ब्लू टोपाज. यह टेक्सास का स्टेट जेम भी है. ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध शनि ग्रह से माना जाता है और शनि की साढ़े साती या ढैय्या के समय इसका असर खास तौर पर देखा जाता है.

धन और रिश्तों में सुधार

ब्लू टोपाज को हीलिंग स्टोन भी माना जाता है. माना जाता है कि इसे पहनने से मानसिक तनाव और एंग्जायटी को कम करता है और दिमाग को शांत रखता है. नींद की परेशानी, इम्यून सिस्टम, हार्ट और किडनी से जुड़ी समस्याओं में भी इसे फायदेमंद माना जाता है.

कहा जाता है कि फाइनेंशियल रूप से यह तरक्की, पैसा और सफलता दिलाने में मदद करता है. बिजनेस या करियर में रुकावटें हों तो ब्लू टोपाज पहनने से सफलता मिलती है. 

इसके अलावा यह समझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है. यही कारण है कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जज या रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह खास माना जाता है. मान्यता है कि इसे धारण करने से रिश्तों में प्यार, विश्वास और वफादारी बढ़ाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 15 Dec 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Blue Topaz Benefits Vedic Astrology Gemstones Shani Planet Remedies
