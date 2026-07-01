Vastu Tips: घर के मेन दरवाजे पर रख रहे हैं ये चीज़ें, तो अभी हटा लें, वरना नहीं रुकेगी लक्ष्मी

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे को केवल प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रमुख माध्यम माना गया है. ऐसी मान्यता है कि घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली काफी हद तक मुख्य द्वार की दिशा, साफ-सफाई और उसके आसपास रखी गई चीजों पर भी निर्भर करती है.

अगर मुख्य दरवाजे के पास कुछ अशुभ या अनुपयोगी वस्तुएं रखी हों, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने और आर्थिक परेशानियां आने की मान्यता है.

अगर आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सकारात्मक माहौल बना रहे, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर इन 5 चीजों को रखने से बचना चाहिए.

कूड़ादान या गंदगी

मुख्य दरवाजे के ठीक सामने या उसके पास कूड़ादान रखना शुभ नहीं माना जाता. माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और आर्थिक उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं. घर के प्रवेश द्वार को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें.

टूटे हुए जूते-चप्पल

मुख्य दरवाजे पर बिखरे हुए या फटे-पुराने जूते-चप्पल रखना वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता. इससे घर का प्रवेश द्वार अव्यवस्थित दिखता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. जूतों को हमेशा व्यवस्थित रैक में रखें.

सूखे या मुरझाए पौधे

अगर मुख्य दरवाजे के पास रखे पौधे सूख गए हैं या लंबे समय से उनकी देखभाल नहीं हुई है, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए. वास्तु में हरे-भरे पौधों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जबकि सूखे पौधे नकारात्मकता का संकेत माने जाते हैं.

टूटी हुई सजावटी वस्तुएं

मुख्य द्वार पर टूटी हुई नेम प्लेट, खराब डोरबेल, टूटे गमले या क्षतिग्रस्त सजावटी सामान रखना शुभ नहीं माना जाता. ऐसी वस्तुओं को समय रहते बदल देना बेहतर माना जाता है.

कबाड़ या बेकार सामान

कई लोग मुख्य दरवाजे के पास पुराने डिब्बे, टूटे फर्नीचर, खाली बोतलें या अन्य कबाड़ रख देते हैं. वास्तु के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश प्रभावित हो सकता है. मुख्य द्वार के आसपास हमेशा खुलापन और साफ-सफाई बनाए रखें.

मुख्य दरवाजे को शुभ बनाने के लिए करें ये उपाय

मुख्य दरवाजे की रोजाना सफाई करें.

प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रोशनी रखें.

शुभ अवसरों पर रंगोली या फूलों से सजावट करें.

नेम प्लेट साफ और स्पष्ट रखें.

मुख्य दरवाजे की डोरबेल हमेशा सही स्थिति में रखें.

समय-समय पर दरवाजे के आसपास की सफाई करें

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