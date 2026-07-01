हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: घर के मेन दरवाजे पर रख रहे हैं ये चीज़ें, तो अभी हटा लें, वरना नहीं रुकेगी लक्ष्मी

Vastu Tips: घर के मेन दरवाजे पर रख रहे हैं ये चीज़ें, तो अभी हटा लें, वरना नहीं रुकेगी लक्ष्मी

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ चीजें रखना अशुभ माना जाता है. जानिए किन 5 वस्तुओं को तुरंत हटाना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा, और आर्थिक उन्नति बनी रहे.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे को केवल प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रमुख माध्यम माना गया है. ऐसी मान्यता है कि घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली काफी हद तक मुख्य द्वार की दिशा, साफ-सफाई और उसके आसपास रखी गई चीजों पर भी निर्भर करती है.

अगर मुख्य दरवाजे के पास कुछ अशुभ या अनुपयोगी वस्तुएं रखी हों, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने और आर्थिक परेशानियां आने की मान्यता है.

अगर आप चाहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सकारात्मक माहौल बना रहे, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर इन 5 चीजों को रखने से बचना चाहिए.

कूड़ादान या गंदगी

मुख्य दरवाजे के ठीक सामने या उसके पास कूड़ादान रखना शुभ नहीं माना जाता. माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और आर्थिक उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं. घर के प्रवेश द्वार को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें.

टूटे हुए जूते-चप्पल

मुख्य दरवाजे पर बिखरे हुए या फटे-पुराने जूते-चप्पल रखना वास्तु के अनुसार उचित नहीं माना जाता. इससे घर का प्रवेश द्वार अव्यवस्थित दिखता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है. जूतों को हमेशा व्यवस्थित रैक में रखें.

सूखे या मुरझाए पौधे

अगर मुख्य दरवाजे के पास रखे पौधे सूख गए हैं या लंबे समय से उनकी देखभाल नहीं हुई है, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए. वास्तु में हरे-भरे पौधों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जबकि सूखे पौधे नकारात्मकता का संकेत माने जाते हैं.

टूटी हुई सजावटी वस्तुएं

मुख्य द्वार पर टूटी हुई नेम प्लेट, खराब डोरबेल, टूटे गमले या क्षतिग्रस्त सजावटी सामान रखना शुभ नहीं माना जाता. ऐसी वस्तुओं को समय रहते बदल देना बेहतर माना जाता है.

कबाड़ या बेकार सामान

कई लोग मुख्य दरवाजे के पास पुराने डिब्बे, टूटे फर्नीचर, खाली बोतलें या अन्य कबाड़ रख देते हैं. वास्तु के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश प्रभावित हो सकता है. मुख्य द्वार के आसपास हमेशा खुलापन और साफ-सफाई बनाए रखें.

मुख्य दरवाजे को शुभ बनाने के लिए करें ये उपाय

  • मुख्य दरवाजे की रोजाना सफाई करें.
  • प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रोशनी रखें.
  • शुभ अवसरों पर रंगोली या फूलों से सजावट करें.
  • नेम प्लेट साफ और स्पष्ट रखें.
  • मुख्य दरवाजे की डोरबेल हमेशा सही स्थिति में रखें.
  • समय-समय पर दरवाजे के आसपास की सफाई करें

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Positive Energy Financial Problems Vastu Tips Vastu Shastra Vastu Remedies Main Door Vastu Home Entrance Wealth Tips Main Gate Vastu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: घर के मेन दरवाजे पर रख रहे हैं ये चीज़ें, तो अभी हटा लें, वरना नहीं रुकेगी लक्ष्मी
Vastu Tips: घर के मेन दरवाजे पर रख रहे हैं ये चीज़ें, तो अभी हटा लें, वरना नहीं रुकेगी लक्ष्मी
वास्तु शास्त्र
Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें, भगवान शिव की कृपा से खुलेंगे तरक्की के रास्ते
Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें, भगवान शिव की कृपा से खुलेंगे तरक्की के रास्ते
वास्तु शास्त्र
Nakshatra Lochan: खोई हुई वस्तु का पता कैसे लगाएं? जानें ज्योतिष का नक्षत्र लोचन
Nakshatra Lochan: खोई हुई वस्तु का पता कैसे लगाएं? जानें ज्योतिष का नक्षत्र लोचन
वास्तु शास्त्र
Mahadasha: कौन सी महादशा बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए सबसे शुभ ग्रह दशा का रहस्य
Mahadasha: कौन सी महादशा बदल सकती है आपकी किस्मत? जानिए सबसे शुभ ग्रह दशा का रहस्य
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir दान चोरी का 'वाराणसी कनेक्शन' सिक्योरिटी एजेंसी और 6 आरोपियों का काला चिट्ठा! |ABPLIVE
Bollywood News: रॉकिंग स्टार यश की 'Toxic' का धमाकेदार ट्रेलर आउट! 26 अगस्त को सिनेमाघरों में तबाही मचाने आ रहे हैं यश (01-07-2026)
Pati Brahmachari: 😱Suraj का खौफनाक रूप! टूटा दुखों का पहाड़, ऑफिसर की वर्दी छोड़ बना गुंडा! #sbs
Pak Af Drone Attack: अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा! कितनी मचाई तबाही? ABPLIVE
Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
WhatsApp User ID से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, Meta को नोटिस भेजने की तैयारी!
WhatsApp User ID से बढ़ेगा ऑनलाइन फ्रॉड? केंद्र सरकार करेगी जांच, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी!
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
क्रिकेट
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान; पाक बल्लेबाज भी रेस में 
ईशान किशन बने दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज, दूसरे भारतीय को हुआ नुकसान
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
ट्रेंडिंग
Viral Video : मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
मेट्रो में How to Kill Men पढ़ती दिखी लड़की, यूजर्स बोले- यह अगली सोनम-सिया और मुस्कान
ऑटो
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Tata Sierra EV?
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Sierra EV?
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget