सिरहाने भूलकर भी ना रखें दवाईयां, वास्तु में बताया खतरनाक!

Vastu Tips For Medicine: आजकल बहुत से लोग नियमित रूप से लेने वाली दवाइयों को सुविधा के लिए बेड के पास, तकिए के नीचे या बिस्तर के बॉक्स में रख देते हैं. रात में अचानक जरूरत पड़ने पर दवा आसानी से मिल जाए, यही इसकी सबसे बड़ी वजह होती है

लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की जगह को शरीर और मन के विश्राम से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. ऐसे में दवाइयों को लगातार सिर के पास या बिस्तर के नीचे रखना उचित नहीं माना जाता.

कैसा होना चाहिए शयन कक्ष

वास्तु दृष्टि से शयन कक्ष ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वातावरण साफ, व्यवस्थित और शांत हो. दवाइयां मूल रूप से रोग और उपचार से जुड़ी वस्तु हैं. आधुनिक वास्तु-व्याख्याओं में इन्हें बीमारी की स्मृति या स्वास्थ्य संबंधी चिंता से जुड़ी वस्तु माना जाता है. इसलिए ऐसी चीजों को सोने की जगह के बिल्कुल पास रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

तकिए के नीचे दवाइयां रखना क्यों माना जाता है गलत?

तकिया सिर और मस्तिष्क के सबसे करीब होता है. वास्तु की मान्यताओं में शयन के समय व्यक्ति के आसपास का वातावरण उसकी मानसिक शांति से जुड़ा माना जाता है.

इसी वजह से दवाइयां, मेडिकल रिपोर्ट, बीमारी से जुड़ी फाइलें या अन्य स्वास्थ्य संबंधी सामान तकिए के नीचे रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार दवा को अपने सिर के आसपास रखने से व्यक्ति का ध्यान अनजाने में बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी चिंता की ओर बना रह सकता है.

इससे बेचैनी या नींद में बाधा जैसी समस्याएं बढ़ जाती है, नकारात्मक सोच में वृद्धि होती है, मानसिक तनाव बना रहता है.

बेड के नीचे दवाइयां रखना भी क्यों टालें?

वास्तु में बेड के नीचे की जगह को खाली और साफ रखने की सलाह दी जाती है. आधुनिक वास्तु लेखों में विशेष रूप से दवाइयों, पुराने सामान और अव्यवस्था को बिस्तर के नीचे रखने से बचने की बात कही गई है. माना जाता है कि सोने के स्थान के नीचे जमा वस्तुएं कमरे के ऊर्जा संतुलन और मानसिक शांति पर प्रभाव डालती है.

इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण भी है. बेड के नीचे रखी दवाइयां धूल, नमी या गर्मी के संपर्क में आ सकती हैं. खासकर यदि दवा की पैकिंग लंबे समय तक खुली या असुरक्षित रहे तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है इसलिए मेडिकल दृष्टि से भी दवाइयों को सही तापमान और पैकिंग में रखना जरूरी है.

फिर दवाइयां कहां रखें?

वास्तु एक्सपर्ट संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार दवाइयों को बेड से दूर किसी साफ, व्यवस्थित और बंद कैबिनेट या ड्रॉअर में रखने की सलाह देते हैं.

FAQs

1. तकिए के नीचे रखी दवा से वास्तु में किस चीज का संकेत माना जाता है?

इसे स्वास्थ्य संबंधी चिंता और मानसिक अशांति से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए दवा सिर के नीचे रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

2. बेड के नीचे दवाइयां रखने से क्या बिगड़ सकता है?

वास्तु मान्यता में बेड के नीचे अव्यवस्था को नकारात्मक माना जाता है. दवाइयां यहां रखना भी इसी वजह से टालने को कहा जाता है.

3. क्या दवा रखने की जगह भी घर की ऊर्जा पर असर डालती है?

वास्तु के अनुसार शयन कक्ष का वातावरण शांत और व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए दवाइयों के लिए अलग और साफ जगह रखना बेहतर माना जाता है.

4. रात में तुरंत जरूरत हो तो दवा कहां रखें?

दवा को तकिए के नीचे रखने के बजाय बेड के पास एक साफ, बंद और व्यवस्थित ड्रॉअर में रखना ज्यादा उचित विकल्प है.

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