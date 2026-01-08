हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: घर की सुख-शांति हो गई है गायब, दहलीज से जुड़ा ये वास्तु उपाय लौटाएगा सारी खुशियां

Vastu Tips: घर की सुख-शांति हो गई है गायब, दहलीज से जुड़ा ये वास्तु उपाय लौटाएगा सारी खुशियां

Home Entrance Vastu: सारी समस्या की जड़े दहलीज से जुड़ी होती हैं. घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष होने पर नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है. इसे दूर करने के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Jan 2026 07:16 PM (IST)
Vastu: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार या दहलीज को अहम स्थान माना जाता है, क्योंकि इसी स्थान से घर पर ऊर्जा का प्रवेश होता है. इसलिए धर्म शास्त्रों से लेकर वास्तु शास्त्र में भी दहलीज को हमेशा साफ-सुथरा रखने की सलाह दी जाती है.

दहलीज पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से घर पर बिना वजह परेशानियों का अंबार लग जाता है, कलह-क्लेश बढ़ने लगते हैं, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है. कई बार लोग इन परेशानियों का कारण तक समझ नहीं पाते हैं. अगर आपके घर में पहले जैसी खुशियां, मेल-मिलाप, शांति और सकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई है, तो वास्तु में घर के मुख्य द्वार के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं. इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर की खुशियों को फिर से वापस ला सकते हैं.

सबसे पहले करें ये काम

वास्तु विशेषज्ञ नितिका शर्मा के अनुसार, आप अपने घर के भीतर साफ-सफाई, रख-रखाव और सजावट पर जितना ध्यान देते हैं, उसी तरह घर के मुख्य द्वार की देखरेख भी जरूरी है. इसलिए नियमित रूप से मुख्य द्वार की सफाई करें. अगर मुख्य द्वार का स्थान टूटा-फूटा हो, मुख्य द्वार की गेट अगर लोहे की हो और जंग लग गया हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं, लकड़ी का दरवाजा हो और टूटा-फूटा हो तो उसकी भी मरम्मत कराएं, जूते-चप्पलों के ढेर को तुरंत हटाएं. यह स्थान यदि अशुद्ध या टूटा-फूटा हुआ तो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

मुख्य द्वार के वास्तु उपाय (Home Entrance Vastu Remedies)

  • दहलीज को बेकार की चीजों से न भरें. लेकिन मुख्य द्वार को पूरी तरह सूना भी नहीं रखना चाहिए. आप इसे फूल, तोरण आदि से सजा सकते हैं. चाहे तो शुभ चिह्न जैसे स्वास्तिक या शुभ-लाभ भी लिख सकते हैं. इससे सकारात्मकता बनी रहती है. मान्यता है कि दहलीज अगर पूरी तरह खाली हो तो सुख-समृद्धि का घर पर वास नहीं होता.
  • वास्तु दोष को दूर करने के लिए पोटली का यह उपाय भी कर सकते हैं. इसके लिए एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें 1 चम्मच नमक भरकर पोटली को घर के मुख्य द्वार के ऊपर कहीं टांग दें. नेगेटिव एनर्जी को नमक पूरी तरह से सोख लेता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, पोटली के नमक 15-20 दिनों में बदलते रहें और पुरानी पोटली के नमक को पानी में विसर्जित कर दें.
  • वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय द्वार पर एक कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और फूल रखकर द्वार के दाईं तरफ रखें और शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं. यदि यह उपाय रोजाना करना संभव न हो तो, विशेष तिथियों जैसे एकादशी, पूर्णिमा, शुक्रवार जैसे दिनों में जरूर करें. इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और मां लक्ष्मी आपके घर पर वास करेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 08 Jan 2026 07:16 PM (IST)
Vastu Tips Vastu Shastra Vastu Upay Home Entrance Vastu
प्राइवेसी पॉलिसी

