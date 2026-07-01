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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रSawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें, भगवान शिव की कृपा से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Sawan 2026: सावन शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीजें, भगवान शिव की कृपा से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Sawan 2026: सावन 2026 शुरू होने से पहले घर से कुछ चीजों को हटाना शुभ माना जाता है. जानिए किन वस्तुओं को घर से बाहर करना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा बनी रहे और सुख-समृद्धि का आगमन हो.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 03:16 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है. उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन की शुरुआत 30 जुलाई 2026, गुरुवार से होगी और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन होगा.

मान्यता है कि इस पूरे महीने श्रद्धा और नियमों के साथ भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है. ऐसे में सावन शुरू होने से पहले घर की साफ-सफाई और कुछ अशुभ मानी जाने वाली वस्तुओं को हटाना भी शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है.

अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन आपके घर में सुख, शांति और तरक्की बनी रहे, तो सावन शुरू होने से पहले इन चीजों को घर से बाहर कर देना बेहतर माना जाता है.

टूटी-फूटी मूर्तियां और खंडित धार्मिक वस्तुएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में खंडित देवी-देवताओं की मूर्तियां या टूटी हुई धार्मिक सामग्री नहीं रखनी चाहिए. इन्हें किसी पवित्र नदी या धार्मिक नियमों के अनुसार विसर्जित करना शुभ माना जाता है.

टूटे हुए कांच और शीशे

घर में टूटा हुआ शीशा या कांच नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यदि घर में ऐसा कोई शीशा रखा है तो सावन शुरू होने से पहले उसे हटाकर नया लगाना शुभ माना जाता है.

खराब या बंद पड़ी घड़ी

वास्तु शास्त्र में बंद घड़ी को जीवन में रुकावट और ठहराव का प्रतीक माना गया है. इसलिए यदि घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है, तो उसे ठीक करवा लें या हटा दें.

बेकार और टूटा हुआ सामान

घर में वर्षों से पड़ा टूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या अनुपयोगी वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाने वाली मानी जाती हैं. सावन से पहले ऐसे सामान को हटाकर घर को व्यवस्थित करना शुभ माना जाता है.

सूखे हुए पौधे

घर में सूखे या मुरझाए पौधे रखना शुभ नहीं माना जाता. ये सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए सावन शुरू होने से पहले इन्हें हटाकर नए हरे-भरे पौधे लगाना अच्छा माना जाता है.

फटे-पुराने जूते-चप्पल

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार फटे या अनुपयोगी जूते-चप्पल घर में नहीं रखने चाहिए. इनसे नकारात्मकता बढ़ने की बात कही जाती है.

कबाड़ और अनावश्यक सामान

घर में जरूरत से ज्यादा कबाड़ जमा होना भी शुभ नहीं माना जाता. सावन शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें और जो सामान लंबे समय से उपयोग में नहीं है, उसे दान कर दें या घर से बाहर कर दें.

सावन में इन बातों का भी रखें ध्यान

  • घर के मंदिर की अच्छी तरह साफ-सफाई करें.
  • प्रतिदिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें.
  • घर में स्वच्छता और सात्विक वातावरण बनाए रखें.
  • जरूरतमंद लोगों को दान करने का प्रयास करें.
  • क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें.
  • सोमवार के दिन शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें

    यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह

    Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:16 PM (IST)
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