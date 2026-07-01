Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है. उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन की शुरुआत 30 जुलाई 2026, गुरुवार से होगी और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन होगा.

मान्यता है कि इस पूरे महीने श्रद्धा और नियमों के साथ भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है. ऐसे में सावन शुरू होने से पहले घर की साफ-सफाई और कुछ अशुभ मानी जाने वाली वस्तुओं को हटाना भी शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है.

अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन आपके घर में सुख, शांति और तरक्की बनी रहे, तो सावन शुरू होने से पहले इन चीजों को घर से बाहर कर देना बेहतर माना जाता है.

टूटी-फूटी मूर्तियां और खंडित धार्मिक वस्तुएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में खंडित देवी-देवताओं की मूर्तियां या टूटी हुई धार्मिक सामग्री नहीं रखनी चाहिए. इन्हें किसी पवित्र नदी या धार्मिक नियमों के अनुसार विसर्जित करना शुभ माना जाता है.

टूटे हुए कांच और शीशे

घर में टूटा हुआ शीशा या कांच नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यदि घर में ऐसा कोई शीशा रखा है तो सावन शुरू होने से पहले उसे हटाकर नया लगाना शुभ माना जाता है.

खराब या बंद पड़ी घड़ी

वास्तु शास्त्र में बंद घड़ी को जीवन में रुकावट और ठहराव का प्रतीक माना गया है. इसलिए यदि घर में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है, तो उसे ठीक करवा लें या हटा दें.

बेकार और टूटा हुआ सामान

घर में वर्षों से पड़ा टूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या अनुपयोगी वस्तुएं नकारात्मकता बढ़ाने वाली मानी जाती हैं. सावन से पहले ऐसे सामान को हटाकर घर को व्यवस्थित करना शुभ माना जाता है.

सूखे हुए पौधे

घर में सूखे या मुरझाए पौधे रखना शुभ नहीं माना जाता. ये सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए सावन शुरू होने से पहले इन्हें हटाकर नए हरे-भरे पौधे लगाना अच्छा माना जाता है.

फटे-पुराने जूते-चप्पल

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार फटे या अनुपयोगी जूते-चप्पल घर में नहीं रखने चाहिए. इनसे नकारात्मकता बढ़ने की बात कही जाती है.

कबाड़ और अनावश्यक सामान

घर में जरूरत से ज्यादा कबाड़ जमा होना भी शुभ नहीं माना जाता. सावन शुरू होने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें और जो सामान लंबे समय से उपयोग में नहीं है, उसे दान कर दें या घर से बाहर कर दें.