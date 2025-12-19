Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

New Year 2026 Vastu Upay: नया साल 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, हर किसी को यही उम्मीद है कि, आने वाला साल उनके जीवन में अच्छे बदलावों और समृद्धि का साल साबित हो सकता है.

बहुत से लोग सौभाग्य और खुशहाली बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र के पारंपरिक उपायों को सहारा लेते हैं. यदि आप भी जीवन में सुख शांति की कामना चाहते हैं तो इन वास्तु उपायों को जरूर आजमाएं-

हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है. मान्यताओं के मुताबिक यह धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है. तुलसी पौधे का हर भाग शुभता का प्रतीक माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है.

नए साल पर तुलसी जड़ से जुड़े उपाय

समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने का एक आसान और शक्तिशाली तरीका, अपने घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी की जड़ रखना. ऐसा करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं-

घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है.

पूरे वर्ष आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है.

घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर दूर रहती है.

परिवार में सभी सदस्यों की सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है.

तुलसी से जुड़े उपायों को कब आजमाना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार, इस उपाय को नए साल 2026 या अन्य शुभ अवसर पर करने से इसके अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं.

तुलसी जड़ की पूजा विधि

एक सूखी तुलसी की जड़ लें.

बंडल को लाल पवित्र धागे से बांध दें.

बंडल को देवी लक्ष्मी के सामने रखकर एक छोटी-सी प्रार्थना करें.

आखिर में बंडल को अपने मुख्य द्वार पर ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर बांध दें.

इस सरल लेकिन पवित्र अनुष्ठान का पालन करने से आप आने वाले सालों में अपने घर में खुशहाली, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का निमंत्रण देते हैं.

नए साल 2026 पर वास्तु से जुड़े अन्य उपाय

तांबे का सूर्य

तांबे से बना एक सूर्य यंत्र अपने घर के ईशान कोण में जरूर लगाएं. यंत्र जमीन से 7 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए. नव वर्ष के दिन सुबह स्नान के बाद तांबे के सूर्य पर तिलक लगाकर विधिवत रूप से पूजा करें.

ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है.

कुबेर प्रतिमा

घर की उत्तर दिशा धन से जुड़ी दिशा होती है. इस दिशा में भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए. यह दिशा जल तत्व से जुड़ी भी मानी जाती है.

चांदी के पात्र से जुड़े वास्तु

नए साल के मौके पर एक चांदी के कटोरे में चावल भरकर उसे उत्तर दिशा में रखने से शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है. ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है. इस दिशा में भूलकर भी कूड़ा-कचरा जमा करने से बचना चाहिए.

तिजोरी में लाल और पीला कपड़ो

नए साल के मौके पर तिजोरी को साफ रखने की आदत बनाएं. इसके अंदर लाल और पीले रंग के कपड़ा रखें. इसके अलावा इसमें सोने या चांदी के सिक्के या गहने जरूर रखें.

इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की गांठ, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र रखने से भी लाभ मिलता है.